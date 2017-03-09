62 HT Sidney’de sahibine teslim edildi

Ürettiği yatları dünyanın dört bir yanında alıcı bulan Türk tersane Numarine’nin yakın zamanda tamamlanan teknesi Numarine 62 HT, Avustralya’da sahibine teslim edildi. Can Yalman tarafından tasarlanan teknenin, mühendislik işleri ise Umberto Tagliavini tarafından yapıldı. Her biri kendi banyosuna sahip üç kamaralı 19,16 metrelik tekne, göz alıcı stiliyle çağdaş Avrupa tasarımını destekliyor. Geniş kokpite ve pratik depolama alanlarına sahip tekne, ikiz Volvo IPS 950 motor kullanıyor, maksimum hızı 35 knot, yakıt kapasitesi ise 4 bin litre.

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