8. jenerasyonun son modeli Sun Odyssey 410

Fransız Jeanneau, Sun Odyssey serisini yenilemeye devam ediyor. 2018’de suya indirilen ve Avrupa’da “Yılın Teknesi” ödülünü alan 440 ile Robb Report’un “iyinin de iyisi” diye tanıttığı 490’ın ardından şimdi 410 geliyor. 2019 model teknenin tasarımı Piaton Bonet Yacht Design’a ait. Yeni Sun Odyssey’lerin hepsinde kuzine merkeze konumlandırılıyor. 410’un kuzinesi 12,34 metre boyundaki teknelerde rastlanmayacak kadar depolama alanına sahip. 3,99 metre genişliğindeki tekne iki-üç kamaralı ve bir-iki tuvaletli kombinasyonlarla sunuluyor. Tekneye dört ila altı yatak yerleştirilebiliyor. Dış tasarımı Marc Lombard imzalı teknenin yan yürüme yolları yine rampa şeklinde planlanmış. Dümenin yanında yürüme yollarına direkt geçişin sağlandığı Sun Odyssey 410’un salması L şeklinde. 11-16 Eylül’deki Cannes Yachting Festival’de ilk kez sergilenecek olan teknenin ana yelken alanı 43,60, flok yelken alanı ise 36,80 metrekare. www.topleisure.net