85m’lik Super Yat Valerie Yalıkavak Marina’da

Havaların ısınmasıyla birlikte sezonun ilk misafirlerini ağırlamaya başlayan Yalıkavak Marina’nın ilk ünlü süper yat ziyaretçisi 85m’lik Valerie oldu. Gövdesi ünlü tasarımcı Espen Oeino ve iç dizaynı da Reymond Langton Design tarafından gerçekleştirilen Valerie, 2011 yılında Lürssen tarafından kuzey Almanya’daki Rendsburg tersanesinde üretildi. 12 kişilik 6 misafir ve 22 kişilik 10 mürettebat kamarasına sahip Valerie; 2 Caterpillar motoru, 3,8 metrelik draft’ı ve 14 knot’luk ortalama hızı ile görenleri kendine hayran bıraktı.