Aquila Power Catamarans’ın distribütörü Tezmarin oldu

Dünya çapında prestijli markalarının temsilciğini faaliyete başladığı 1996 yılından bu yana sürdüren Tezmarin, motorlu katamaran üreticisi Aquila Power Catamarans ile Türkiye distribütörlüğü için anlaşma imzaladı. Markanın 30 feet ile 50 feet arası motorlu katamaranları artık Tezmarin güvencesi ile Türkiye pazarında satışa sunulacak. Aquila Power Cataramarans‘ın yeniliklerle donatılmış Aquila 36, Aquila 44 ve Aquila 48 modelleri katamatan sahiplerinin beğenisine sunuluyor. Tezmarin yetkilileri konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye pazarında ve dünya genelinde lider konumda bir distribütör olarak Aquila Power Catamarans ile yapmış olduğumuz iş birliğini duyurmaktan mutluluk duymaktayız. Genişleyen ürün gamımız ile denizcilik sektörünün önde gelen markalarını Türkiye’de güvenilir bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi. www.tezmarin.com