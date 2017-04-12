Bavaria E40’ın küçük kardeşi 10,3 metrelik Bavaria E34, bu yaz suya iniyor. Dünya prömiyeri 2017 Cannes Yachting Festival’de yapılacak teknede, yüksek konfor sağlamak adına tüm detaylar düşünülmüş. İki adet tam donanımlı çift kişilik kamarası ve ferah salonu tekneyi konaklamalar için uygun kılıyor. E34’te motor seçeneği 110 beygirlik Volvo Penta D3 veya 220 beygirlik Volvo Penta D4. Bavaria firması ayrıca Miami International Boat Show’da şimdiye kadar üreteceği en büyük motoryat olan R55’in ayrıntılarını deniz tutkunlarıyla paylaştı. Teknenin sonbaharda tamamlanacağı duyuruldu. 17,69 metrelik, üç konuk bir de mürettebat kamarası olan 4,66 genişliğindeki teknenin, yenilikçi özellikleriyle serinin diğer modellerini aratmayacağı tahmin ediliyor.

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