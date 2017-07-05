Boğaz’da bir güzel: Numarine 32XP

Bugüne kadar inşa ettiği yüksek performanslı lüks motoryatlarla adını duyuran Türk üretici Numarine, 25 metre ile 40 metre arasında üç modelden oluşan Explorer (XP) serisinin 32,50 metrelik ilk modelinin suya indirdi ve Haziran 2017’de sahibine teslim etti. 19 Haziran’da İstanbul Boğazı’nda Les Ottomans Hotel’de düzenlenen özel bir davet ile lansmanı yapılan çelik gövdeli explorer aynı zamanda Numarine’in bugüne kadar suya indirdiği en büyük yat oldu. Genişliği 8 metre, su çekimi 2,10 metre olan yatın ağırlığı tam 220 ton. CAT C18 Acert (C715 bhp-2100 rpm) makine ile donatılan explorer, uzun seyirler için her türlü konfora sahip. Seyir hızı 12, en yüksek hızı 14 knot olan yat 9 knot’lık ekonomik hız ile 3 bin deniz mili yol katedebiliyor. Tersane, serinin en küçük modeli 24 XP’den iki gövdenin birden üretimine devam edildiğini ve teknelerin sene sonunda sahiplerine teslim edileceğini de duyurdu. www.karina.com.tr