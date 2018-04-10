Cazip fiyat, hemen teslim! 20 FIRSAT TEKNESİ

Uçsuz bucaksız maviliklere yelken açmak, turkuaz koyları keşfe çıkmak… Bu yaz da hayallerde kalmasın tüm bunlar. Bir tekne alıp denizin keyfini doyasıya çıkarmak tahmin ettiğiniz kadar zor değil! Yüksek fiyatlardan yakınanlar, sezona az bir süre kala sipariş vermekte geciktiğini düşünenler, o tekneye kavuşmayı ertelemeyin. Bu ay sizin için stoktan hemen teslim edilen ve uygun indirimlerle yeni sahibini bekleyen tekneleri araştırdık.

SWIFT TRAWLER 30, ANTARES 36, GRAN TURISMO 40, 670 TROPHY, PIRELLI 880 L, DUFOUR 460 GRAND LARGE, OCEANIS 55.1, SUN ODYSSEY 490, BAVARIA CRUISER 41,

GALIA 770 SUNDECK, BAVARIA S45 COUPE, GREENLINE 48, JEANNEAU NC 33, FOUNTAINE PAJOT MY 37, GALEON 360 FLY, SEA RAY SUN SPORT 250, PRESTIGE 520,

CRANCHI E 52 F, SUNSEEKER 76 YACHT, NEEL 51