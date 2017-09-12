CRN’nin 50 metrelik yeni yatı Superconero

Ferretti Group bünyesindeki CRN, özel yapım çelik ve alüminyum yatlar üretmeyi sürdürüyor. Boyları 40-100 metre arasında değişen süperyatlar inşa eden CRN, gelecek kış 50 metrelik motoryat Superconero’yu suya indireceğini açıkladı. 1960ların tarihi ‘Superconero’sundan ilham alınarak tasarlanan yeni süperyatın tasarım ve mühendisliğinde firmanın mühendislik departmanı ile dış tasarımı ve iç dekorasyonu üstlenen Zuccon International Project’in imzaları var. İç mekânlarda CRN İç Tasarım Departmanı ile birlikte çalışıldığı da belirtiliyor. 8,60 metre genişliğe sahip Superconero’nun deplasmanı 500 groston. Yatın en dikkat çekici yanı ise teknik ve tasarımda son teknoloji ile elde edilen özellikleri. Seyir esnasında açılarak teras olarak kullanılabilen balkon, bu özelliklerden sadece biri. Kıçtaki beacht club ve tender garajı da süperyat tutkunlarına hitap ediyor. İç mekânlarda yumuşak, kıvrımlı hatlar ve şık bir tasarım stili hâkim. Bu stil el yapımı dekoratif detaylarla harmanlanmış.

www.denturyat.com