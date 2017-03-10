Denizcileşme Merkezi tam kadro fuardaydı

Sarıyer Belediyesi ve Küdenfor’un ortak çalışması sonucu ortaya çıkan Sarıyer Denizcileşme Merkezi, Sarıyerli gençleri denizle tanıştırıp onlara denizcilik kültürü aşılamayı amaçlıyor. CNR Avrasya Boat Show standını ziyaret eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Cem Gürdeniz yakında bir de yat kulübü kuracaklarının müjdesini verdi.

Türkiye’de bir ilk olan, çocuklara deniz sevgisini aşılamak ve deniz sporlarını yaygınlaştırmak gibi amaçlarla kurulan Sarıyer Denizcileşme Merkezi, denizcilik sektörünün en büyük buluşması olan CNR Avrasya Boat Show’da kurduğu standıyla İstanbullulara denizin önemini ve yaptıkları çalışmaları anlattı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Amiral Cem Gürdeniz’in de ziyaret ettiği Sarıyer Denizcileşme Merkezi standına her yaştan denizsever büyük ilgi gösterdi.

“Burada olmamızın tarihi önemi var…”

Türkiye’de ilk kez böyle bir merkez kurulduğuna dikkat çeken Amiral Cem Gürdeniz, 8 bin 333 kilometre sahili olan bir ülkede ilk kez bir belediyenin ’denizcileştirmeye’ yönelik bir çalışma başlattığının altını çizdi ve ekledi; “Sarıyer Denizcileşme Merkezi için bu büyük fuarda stand açmış olmanın tarihi bir önemi var. Bu devrimsel nitelikte özellikleri olan bir proje. Türkiye’nin uygarlaşmasında denizin rolünü, denizciliğin önemini benimsiyor ve Sarıyer Belediyesi’ne hem tarihi bir görev yüklüyor, hem de tarihi bir fırsat sunuyor. Bu tarihi fırsatı çok iyi görüp değerlendirdiği için Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e teşekkür ediyorum.”

“Gelişim denizlerde başlıyor”

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise duygularını şöyle dile getirdi; “Deniz, bir ülkenin gelişiminde çok büyük öneme sahip. Gelişim, denizde başlıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde maalesef Türk toplumu her zaman Anadolu’ya hapsedilmeye çalışılıyor. Denizdeki gücümüzü ve kuvvetimizi yakalamamız lazım. Bu işi başlatan sevgili Amiralime ve genç arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada oluşturulacak bir yapılanmayla Türk ulusal deniz sektörüne ve savunmasına katkı sunabileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca Sarıyer balıkçısını daha eğitimli ve donanımlı bir hale getirmek, kullandıkları son teknoloji cihazların tüm yönlerini ve özelliklerini onlara anlatacak bir eğitim ortamı sağlamayı hedefliyoruz. Kısacası, yarına faydası olacak güzel şeyler yapmaya gayret ediyoruz.” ☸