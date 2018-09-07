Dreamline 26M Türkiye’ye geliyor

DL Yachts filosunun yeni üyesi Dreamline 26M tasarım ve mühendislik uygulaması ile öne çıkan bir model. Distribütörü Deniz Yatçılık tarafında yakında Türkiye’de olacağı açıklanan yatın yenilikçi özellikleri arasında ses ve ısı yalıtımını güçlendiren, titreşimi azaltan üretim tekniklerinin yanı sıra kullanım kolaylığı sağlayan kumanda sistemleri yer alıyor. Teknenin stabilitesini sürekli dengede tutan yakıt tankları arasındaki hızlı yakıt transfer sistemi de vurgulanan niteliklerinden biri.

Hidrodinamik, verimlilik, stabilite ve konfordan ödün vermeyen denizci gövde tasarımı Giuseppe Arrabito imzasını taşıyor. Aynı boydaki emsallerine göre yüzde 10-30 daha fazla yaşam alanına sahip yatta elektrik sistemleri, su sistemleri, jeneratör bölümünün her biri ayrı alanlarda bulunuyor. Bu yerleşim sayesinde bakım ve tamir işlemlerinde büyük kolaylık sağlanıyor.

Yattaki iki master kabinden biri ön, diğer alt kısımda bulunuyor. Model dört kişilik mürettebat için iki ayrı kabin, iki ayrı banyo ve dinlenme salonu ile özel mutfak donanımı sunuyor. Gövde dizaynı sayesinde suyun gövdeye direnci azalırken, yakıt tüketimi 10 knot ile giderken saatte 75 litre gibi düşük bir seviyede kalıyor. Dreamline 26M, tank ve yakıt sistemleri ile 10 knot civarı hızlarda yaklaşık 1400 mil civarında menzil sağlarken en yüksek 28 knot yapabiliyor. Yat, RINA Green Class ve RINA Comfort Class standartlarına uygun olarak üretiliyor. T4 Design Venice’den Enrico Gobbi tarafından tamamen müşterinin isteğine göre tasarlanıyor. www.denizyachting.com