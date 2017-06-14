Dünyanın en iyisi bir Türk teknesi

Süper yat dünyasının en prestijli ödülü olan “The World Superyacht Awards” 13 Mayıs’ta İtalya’nın Floransa şehrinde düzenlenen galada sahiplerini buldu. 500 GT altı 43 metre ve üstü süper yatlar kategorisinde Türk üretici Sarp Yachts’ın Antalya Serbest Bölgesi’ndeki tersanesinde inşa ettiği 46 metrelik La Passion birinci oldu. Yılın yelkenlisi Perini Navi’nin 70 metrelik Sybaris’i olurken yılın motoryatı ise Espen Oeino’nun tasarladığı 156 metrelik Dilbar oldu. Türkiye temsilciğini Tezmarin’in üstlendiği Monte Carlo Yachts’ın amiral gemisi MCY 105 de gecede “30-34 metre arası en iyi yarı deplasman – planing tekne” ödülünü aldı.