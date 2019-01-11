En büyük Contest suya indi

Hollandalı Contest Yachts, ilk Judel/Vrolijk imzalı teknesini sahibine teslim etti. 25,85 metre boyunda, 6,40 metre genişliğindeki Contest 85 CS, Polina Star IV adını aldı. İlk yelken seyrini ise Hollanda’dan Toskana bölgesindeki Elba Adası’na gerçekleştirdi. Düz güverteli tekne, Contest Yachts’ın amiral gemisi. Ayrıca sahibinin üçüncü Contest’i olma özelliğini taşıyor. Çift dümenli teknenin tek dümen palası bulunuyor. Modern klasik tarzdaki iç tasarımı Amsterdam merkezli Wetzels Brown Partners imzalı. Yelkenlinin ana kamarası kıça yerleştirilmiş fakat semi-custom teknede ana kamara isteğe bağlı olarak başaltına da konabiliyor. Dokuz kişinin konaklamasına müsait alt güvertesinde baş taraf mürettebata ayrılmış. Ardında yemek yapmayı seven yat sahiplerine uygun, konforlu bir kuzine mevcut. Sonrasında kamaralar sıralanıyor… Lloyd’s Registery standartlarında üretilen Contest 85 CS’in su çekimi en yüksek 3,79 metre. 2 bin 500 litrelik yakıt tankına sahip, 264 beygirlik tek Volvo Penta ile güçlendirilen tekne için skipper’ı ve proje lideri Alessio Cannoni, “Üretim aşamasında 5 knot’tan 50 knot’a her şartta yelken yapabilmeyi amaçladık. Motoru sadece hiç rüzgâr yokken ya da marinalara girip çıkarken yardımımıza koşacak bir araç olarak düşündük” diyor.