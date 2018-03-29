Hız tutkunlarının yeni gözdesi

Alman otomobil üreticisi Mercedes-AMG ve ünlü tekne üreticisi Cigarette Racing, 11 yıllık işbirliklerini kutlamak için Mercedes-AMG Project ONE otomobilinden ilham alarak Cigarette Racing 515 Project ONE’ı yarattı. Bu ortaklıktan doğan dokuzuncu proje olan 15 metrelik tekne, 2,70 metre genişliğinde ve altı kişi taşıma kapasitesine sahip. İlk kez Miami Boat Show’da tekne tutkunlarıyla buluşan tekne, karbon fiber malzemeden hazırlanmış hafif yapısıyla su üzerinde son derece yüksek performans sağlıyor. Bu özelliğiyle hız tutkunlarını kendine hayran bırakan Cigarette Racing 515 Project ONE, ikiz 1550 beygir Mercury motorla donatılmış. Teknenin yakıt kapasitesi ise 1.100 litre.

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