Lüks ve konfor Sea Ray 520’de buluştu

Sea Ray, yeni modeli Fly 520’yi Kasım ayında düzenlenen Fort Lauderdale Boat Show’da deniz severlerin beğenisine sundu. Bir flybridge modeli olan 520, birçok yönden Sea Ray’in tasarım ve fonksiyonelliğe yaklaşımının geçirdiği evrime işaret ediyor. Sofistike stili ve modern materyalleri dinamik ve havadar hissiyatına katkıda bulunuyor. Geniş camlar ve çok amaçlı olarak tasarlanmış mekânlar dışarıyı içeriye davet eden bir tarz. Ana güvertede, salona havuzluktan paslanmaz çelik bir kapı ile giriş mevcut. Salonda tam donanımlı şık bir mutfak, girişte konumlandırılmış. İç mekân detaylarında yeni ahşap seçenekleri ve ahşaplar ile uyumlu materyaller modelin tüm zarafetini yansıtıyor. Bir Sea Ray yatından beklenen tüm eğlence, lüks ve konfor özellikleri Fly 520’ye entegre edilmiş. Sea Ray’in Türkiye temsilcisi Deniz Yatçılık da sektördeki 20’nci yılını 17-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Boat Show Eurasia Kara Fuarı’nda prömiyerlerle kutlayacak. www.denizyachting.com