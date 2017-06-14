Monte Carlo Yachts ailesi büyüyor

Lüks yat markası Monte Carlo Yachts, beğeni toplayan motoryat modellerine bir yenisini daha ekliyor. 20 metrelik MCY 86 ile 32 metrelik MCY 105’in arasındaki boşluğu dolduracak olan MCY 96’nın görsel çekiciliğe sahip hatları, iç-dış alanlardaki ferahlığıyla gelecek modeller için evrimi temsil edeceği öngörülüyor. Teknik detayları henüz açıklanmayan MCY 96, RINA Charter Class sertifikalarına uyumlu dizayn edilmiş yapısıyla talep üzerine CE-A kategori standartlarına göre de sertifikalı olabiliyor. Yeni motoryatın dünya lansmanı Temmuz ayında Venedik’te yapılacak.

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