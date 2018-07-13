Rosetti imzalı megayatlar

Rosetti Superyachts, custom serisine eklediği Tommaso Spadolini imzalı iki yeni modeli 22-25 Mart 2018’deki Palm Beach Boat Show’da tanıttı. Bunlardan ilki, 48 metre boyundaki ve 500 tonun altında ağırlığıyla dikkat çeken supply vessel (ikmal gemisi) ve 2017’de suya inen 85 metrelik supply vessel’in küçük versiyonu. Ana güvertesinin kıç havuzluğu 18 metre uzunluğunda. Büyük deniz oyuncakları taşıyabilmenin yanı sıra helikopterlerin rahatlıkla iniş yapmalarına da imkân tanıyor. Diğer model ise 85 metrelik bir süperyat. 2700 tonluk yatın dört adet 2140 kW (1800 rpm) gücünde MTU motorla seyir hızı 15, en yüksek hızı 20 knot. İki adet Rolls Royce Azipull thruster’la manevra kabiliyeti de yükseltilmiş.

www.rosettisuperyachts.it