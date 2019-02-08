Rosetti’den yardımcı tekneler

35-140 metrelik süperyat ve explorer tipi yatlar ile yardımcı tekneler üreten İtalyan Rosetti Superyachts, iki yeni modelini açıkladı. Yardımcı tekne konseptindeki 35 ve 50 metrelik bu iki yat, adına America’s Cup yelkenlilerinde rastladığımız Giovanni Ceccarelli’nin imzasını taşıyor. Ceccarelli’nin dediğine göre iki modelin de gövdesi ve üst yapısı, yelkenlilerdeki gibi birbirlerinin ayrılmaz birer parçası. 35 metre boyundaki yatı 8,25, 50 metrelik olansa 10 metre genişliğinde. İki model de flybridge dahil dört güverteli ve ağırlıkları 500 grostonun altında; 1000 veya 1400 beygirlik çift MAN motorla güçlendiriliyorlar. Ana kamara ikisinde de üst güverteye konuyor, kıç tarafında özel bir teras planlanıyor. Ana güvertelerde isteğe bağlı sonsuzluk havuzu ya da mini denizaltı alanı yaratılabiliyor. Alt güvertelerdeki dört kamarada sekiz kişi konaklayabiliyor.

www.rosettisuperyachts.it