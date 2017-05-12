Suya inmeden satıldı: NB63

Eski ismi Proteksan Turquoise olan Turquoise Yachts, Pendik’teki tersanesinde halen üretimi devam eden 77 metre uzunluğundaki NB63 süperyat projesinin satıldığını duyurdu. Teknenin 2018 yılı ilkbaharında sahibine teslim edilmesi planlanıyor. Tersanenin, tasarımı H2 Yacht Design’a ait 72 metrelik Vicky adlı süperyatının daha çağdaş ve teknolojik açıdan gelişmiş bir versiyonu olan NB63, dokuz kamarayla 18 kişilik konaklama kapasitesine sahip. Spor salonu, helikopter pisti ve 20 kişilik mürettebat kapasiteli megayatın güvertesinde 5 metrelik bir yüzme platformu bulunuyor. Cömert bir beach club’a sahip teknenin merkezindeki garajında biri 10, diğeri 8 metre olmak üzere iki de küçük tekne hazır bulunuyor olacak.

www.turquoiseyachts.com