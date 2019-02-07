VICEM’DEN YEPYENİ BİR MODEL 67 Cruiser

Türk tersane Vicem Yachts’ın 67 Cruiser’ın yapımı devam ediyor. Firma 21,33 metre boyundaki ve 5,50 metre genişliğindeki teknenin soğuk kalıplama yöntemiyle epoksiden inşa edildiğini duyurdu. Sert çeneli, kayıcı gövdeli ve 600 beygirlik ikiz Volvo Penta dizel motorla güçlendirilecek teknenin seyir hızının 18, en yüksek hızının ise 22 knot olması bekleniyor. İkinci bir kontrol paneli bulunan flybridge’in üzerine hard-top tavan eklenecek. Beş farklı yaşam alanı ve üç kamarayla sunulacak yatta, mürettebat haricinde altı kişi rahatlıkla konaklayabilecek. Vicem 67 Cruiser 12-15 Eylül 2019’da Newport International Boat Show’da lanse edilecek. www.vicemyachts.com