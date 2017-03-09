Xp serisinde optimizasyon

X-Yachts, Xperformance serisininde performans optimizasyonu ve görsel tazeleme kararı aldı. Bu doğrultuda salma ve dümen palalarının profilleri geliştirilecek. Büyük modellerde kurşun torpillerin ağırlığı ve dolayısıyla teknelerin stabilitesi daha da artırılacak. Teknelerin su hattı çizgileri geliştirilip daha ’yarışçı’ bir görünüm kazandırılacak. Buna ek olarak yeni ’Siyah Gri’ standart dümen konsolları, opsiyonel elektronik cihaz kutuları ve uzatılmış üst güverte yan camları da dâhil pek çok yeni değişiklik yapılacak. Yeni Xperformance serisinin 2017 yazında suya inmesi ve sonbahardan itibaren fuarlarda sergilenmesi planlanıyor.

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