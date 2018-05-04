Yeni amiral gemisi RIVA 110’ DOLCEVITA

Sıra dışı tasarım çizgisi ile dikkat çeken Riva’nın yeni ve en büyük modeli Riva 110’ Dolcevita, Mart sonunda La Spezia’daki 66-110 feet boy aralığında üretim yapan tersanede suya indirildi. Estetiğin ve fonksiyonelliğin üstün teknolojiyle buluştuğu model, spor profili ve çarpıcı cam tasarımı ile filonun diğer teknelerinden ayrışıyor. 10 kişinin konaklayabildiği Riva 110’ Dolcevita’da Officina Italiana Design, Stretejik ürün Komitesi ve Piero Ferrari ile Ferretti Group Mühendislik Bölümü’nün imzaları bulunuyor. Ferretti Group CEO’su Alberto Galassi, yeni Riva’ya ilgili şu açıklamada bulundu: “En büyük Riva modeli için seçtiğimiz isim, modelin ışıltısını ve çekiciliğini ortaya koyuyor. Dolce Vita (Tatlı Hayat), gerçek İtalyan tarzını anlatan bir deyiştir. İyi yapıyla iyi hayatın mutlu bir kombinasyonu olarak uyarladık biz de.” Riva 110’ Dolcevita’nın Mayıs ayında Montecarlo’da ilk resmi tanıtımı yapılacak. Seyir hızı 23 knot olan lüks yatın maksimum hızı ise 26 knot’a dek çıkıyor. Tamamen yenilenmiş gövde tasarımıyla pazarda kısa zaman içinde öne çıkan yeni amiral gemisinin en dikkat çekici özelliklerinden biri de 5,70 metrelik bir RIB ile jetski’yi alabilecek büyüklükteki tender garajı. www.ultramaryachts.com