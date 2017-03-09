Yeni NImbus 405 Flybridge

İsveçli Nimbus motoryat firmasının 1969’dan beri üretilen Coupé serisinin en yenisi 405 Coupé Fly; konforlu yaşam alanları, kolay kullanım ve sürüş özellikleri isteyen denizseverler için üretildi. Yeni Coupé serisiyle uyumlu olacak şekilde üretilen flybridge, katlanan karakteristik direği ile birleşen yumuşak ve sürükleyici bir üst binaya sahip. Üst yapıya rağmen sabit ve geniş tavan penceresi salona ilave aydınlık ve ferahlık sağlıyor. Nimbus baş tasarımcısı Joacim Gustafsson’un sadece güzel bir tekne tasarlamak için değil, aynı zamanda çok fonksiyonlu sosyal alanları olan doğru ortamlar yaratmak üzere çalıştıklarını balirtiyor.Yeni modelde sancak tarafında ekstra genişlik bulunan ve hareket özgürlüğü sağlayan asimetrik güverte düzeni uygulanmış. Üç kamaralı tekne, oldukça geniş ve iyi düzenlenmiş bir iç yerleşime sahip.

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