Yıllar sonra yeni model: Amel 50

Üretim tesisi La Rochelle’de bulunan ve yıllardır 55 ve 64 feet’lik ketch yelkenliler üreten Fransız Amel, Eylül 2017’de gerçekleştirilecek Cannes Yachting Festival’de yeni modeli Amel 50’nin dünya prömiyerini yapacağını duyurdu. 16,47 metre boyundaki sloop teknenin, erişilebilir fiyatı ve konforuyla öne çıkacağı söyleniyor. Diğer Amel’ler gibi uzun seyirler için uygun olarak tasarlanan tekne korunaklı bir kokpite ve ikiz dümene sahip. Altı kişinin konaklayabildiği yelkenlide ana kamara kıçta yer alırken VIP kamara baş tarafta bulunuyor. Misafir kamarasında ise iki kişilik bir ranza var. 18,75 ton ağırlığındaki teknenin, ana yelken alanı 62 metrekare, yakıt kapasitesi de 675 litre olarak açıklandı. 600 litre temiz su kapasitesi olan teknede uzun seyirler için geniş erzak alanları da düşünülmüş.

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