Haziran 2017

18 ALESTA

Absolute 58 Fly, Aytemiz, Barracuda Tour, D-Marin, Hallberg-Rassy 340, Lagoon Seventy 7, MCY 96, Nikki Beach, Nimbus 34 Nova HT, Numarine 78HTS Sportfly, Palmarina, Pirelli 1900, Sanlorenzo SD126, Sunseeker, Tarabya İngiliz Okulları, The World Superyacht Awards, Yacht Show Eurasia Fuarı…

30 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, yat dekorasyonu ve teknoloji…

38 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

40 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt bu kez Fransa’nın şirin kasabası Cassis’te. Ayın tarifi ise Bouillabaisse…

42 KILAVUZ

Ferah, havadar ve konforlu… 10 metre üzeri 25 open motoryat…

58 KAPAK KIZI

Mayra Yachts’ın Antalya’daki tersanesinde inşa edilen 50 metrelik Euphoria…

68 YACHT KEŞİF

Fransız Dufour Yachts’ın 50 feet’lik yelkenlisi 512 Grand Large…

74 MAVİ TUTKU

Bodrum Halikarnas’ın sahibi Süleyman Demir’in deniz tutkusu…

80 TEKNEDE YAŞAM

Salsa ismini verdiği katamaranında Marmaris içinde küçük bir koyda tek başına yaşayan Hakan İloğlu…

86 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu ile Hawaii Arşipeli’nde Lanai’den Molokai’ye…

94 OKYANUS GEÇİŞİ

Şinasi Demir bu kez Tortola, Virjin Gorda, Norman, Peter, Cooper, Jost Van Dyke ve Tobago adalarında…

100 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav yazdı: Gökova’da değişim rüzgârları…

108 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, Türk bayrağına geçiş sürecinde yaşadıklarını anlatıyor…

118 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, Deniz Kavimleri’ni yazdı…

124 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz’’den “Üniforma ve denizci” üzerine…

126 TRAMOLA

BAYK, BMW Sailing Fest, 18. Göcek Yarış Haftası, Ergo MIYC Kış Trofesi, Huafon BAU Bosphorus Sailing Cup, Turkcell Platinum Bosphorus Cup, TYF T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası, Hayata Yelken Aç, Marintürk Pendik Yelken Optimist Takım Yarışı, 2017 Tirhandil Kış Trofesi, Dünya Kupası Hyeres Serisi…

142 TRAMOLA SÖYLEŞİ

Antigua Sailing Week’te yarışan Türk ekibi Exit’in skipper’ı Emre Derman ile yarış haftasını konuştuk…

145 BODRUM

Bodrum’un yeni emlak projeleri…

158 TASARIM

“Yatlarda İç Mekân Tasarımı ve Algısı” kitabının yazarı Yrd. Doç. Dr. İnanç Işıl Yıldırım ile sektörün geleceğini ve trendleri konuştuk…

160 KİTAP

“Gelibolu’dan Fethiye’ye Ege” kitabı, yeni çıkanlar ve çok okunanlar…

162 SEYAHAT

Euphoric Aegean Turu ile komşu sularda cruise deneyimi…

168 HAVANIN KOKUSU

Bünyamın Sürmeli, iklim değişiminden nasibini alan “üzüm”ü yazdı…

172 OTO

Audi Q2, Fiat Egea Hatchback, Hyundai Tucson’u test ettik…

175 YAT MARKET