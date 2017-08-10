Yacht Türkiye Ağustos 2017 – 138

18 ALESTA
Alaçatı Big Fish, Atak Yachts P35, Azimut, Dufour 520 Grand Large, Ferretti Yachts 780, Fiart Mare, Mirage Tandem Island, İasos Exclusive, Jeanneau, Lagoon Show, Barracuda 6, Gran Turismo 50, Prestige, RMK Marine Tersanesi, Swift Trawler 35, Trio Deniz, X-Yachts…
28 ÇARŞI
En yeni dalış ekipmanları, sezon modası, yat dekorasyonu ve teknoloji…
36 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
38 MEGAYAT MUTFAKLARI
Deniz Kurt bu kez “Denizde zaman” üzerine yazdı… Ayın tarifi ise Limonlu Şam Fıstıklı Deniz Tarağı…
40 KILAVUZ
Güç ve konforu buluşturan 50 feet’lik 15 yelkenli…
56 KAPAK KIZI
İngiliz üretici Sunseeker’ın yeni teknesi Sunseeker 68 SY MKII…
62 YACHT KEŞİF
Turquoise Yachts filosuna yeni katılan 47 metrelik Razan…
70 MEGAYAT
İtalyan yat üreticisi Sanlorenzo’nun La Spezia tersanesinde bugüne kadar ürettiği en büyük yat olan Seven Sins…
82 REFİT
KRM Yacht kurucusu Kerem Başer’den Serenity II ve Sea Bright’ın denizlere dönüş hikâyesi…
86 TEKNEDE YAŞAM
Doksanlı yılların popüler isimlerinden Korel Kubilay Ballar’ın Okluk Koy’undaki teknesine konuk olduk…
94 KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav, Ege Adaları’ndan Halki’yi yazdı…
104 YAKIN ROTA
Yazarımız Hakan Aygün’ün Nisiros-İncirli notları…
110 MACERA
Prof. Dr. Talat Kırış, teknesi Seyyale ile Didim’den Leros-Kalimnos’a doğru seyirdeydi…
114 DALGALI SOHBETLER
Emir Kunt, “Kikladlar ve Argosaronikler’de görmediğimiz adaları tamamlayalım” diyor ve düşüyor yollara…
120 SEYAHAT
Yayın yönetmenimiz Eyüp Özel, Güney İyon Denizi’nde; Kefalonya, Zakintos, Lefkada, Meganisi ve İthaka’da…
126 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, Atlantik’le ilgili tavsiyelerine devam ederken Karayip’i anlatıyor…
134 UZAK ROTA
Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, Hawai’i Arşipeli’nin sonuncu adası Kauai’de…
138 MAVİ UYGARLIK
Amiral Cem Gürdeniz, İstanbul’da deniz ulaştırmasındaki yeni fırsatları yazdı…
140 TRAMOLA SÖYLEŞİ
Arkas Aegean Link Regatta öncesi, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ile organizasyona dair detayları konuştuk…
144 TRAMOLA
470 Dünya Şampiyonası, Extreme Sailing Series, 20. Rolex Farr 40 Dünya Şampiyonası, Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi, 35. America’s Cup, Aşağı Yarışı
148 DERİN MAVİ
Sualtı dünyası ve dalış turizminin duayen isimlerinden Aşkın Cambazoğlu ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik…
152 HAVANIN KOKUSU
Ünlü meteorolog Bünyamin Sürmeli, yaz aylarında yaşanan uçuş iptalleri üzerine yazdı…
154 KİTAP
Murat Kaya’nın kaleme aldığı “Gönülleri Denizde Olanlar”, yeni çıkanlar, çok okunanlar…
158 OTO
Mercedes E 300’ü ve BMW 530i’yi test ettik…
159 YAT MARKET