Yacht Türkiye Ağustos 2017 – 138

18 ALESTA

Alaçatı Big Fish, Atak Yachts P35, Azimut, Dufour 520 Grand Large, Ferretti Yachts 780, Fiart Mare, Mirage Tandem Island, İasos Exclusive, Jeanneau, Lagoon Show, Barracuda 6, Gran Turismo 50, Prestige, RMK Marine Tersanesi, Swift Trawler 35, Trio Deniz, X-Yachts…

28 ÇARŞI

En yeni dalış ekipmanları, sezon modası, yat dekorasyonu ve teknoloji…

36 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

38 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt bu kez “Denizde zaman” üzerine yazdı… Ayın tarifi ise Limonlu Şam Fıstıklı Deniz Tarağı…

40 KILAVUZ

Güç ve konforu buluşturan 50 feet’lik 15 yelkenli…

56 KAPAK KIZI

İngiliz üretici Sunseeker’ın yeni teknesi Sunseeker 68 SY MKII…

62 YACHT KEŞİF

Turquoise Yachts filosuna yeni katılan 47 metrelik Razan…

70 MEGAYAT

İtalyan yat üreticisi Sanlorenzo’nun La Spezia tersanesinde bugüne kadar ürettiği en büyük yat olan Seven Sins…

82 REFİT

KRM Yacht kurucusu Kerem Başer’den Serenity II ve Sea Bright’ın denizlere dönüş hikâyesi…

86 TEKNEDE YAŞAM

Doksanlı yılların popüler isimlerinden Korel Kubilay Ballar’ın Okluk Koy’undaki teknesine konuk olduk…

94 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, Ege Adaları’ndan Halki’yi yazdı…

104 YAKIN ROTA

Yazarımız Hakan Aygün’ün Nisiros-İncirli notları…

110 MACERA

Prof. Dr. Talat Kırış, teknesi Seyyale ile Didim’den Leros-Kalimnos’a doğru seyirdeydi…

114 DALGALI SOHBETLER

Emir Kunt, “Kikladlar ve Argosaronikler’de görmediğimiz adaları tamamlayalım” diyor ve düşüyor yollara…

120 SEYAHAT

Yayın yönetmenimiz Eyüp Özel, Güney İyon Denizi’nde; Kefalonya, Zakintos, Lefkada, Meganisi ve İthaka’da…

126 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, Atlantik’le ilgili tavsiyelerine devam ederken Karayip’i anlatıyor…

134 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, Hawai’i Arşipeli’nin sonuncu adası Kauai’de…

138 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, İstanbul’da deniz ulaştırmasındaki yeni fırsatları yazdı…

140 TRAMOLA SÖYLEŞİ

Arkas Aegean Link Regatta öncesi, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ile organizasyona dair detayları konuştuk…

144 TRAMOLA

470 Dünya Şampiyonası, Extreme Sailing Series, 20. Rolex Farr 40 Dünya Şampiyonası, Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi, 35. America’s Cup, Aşağı Yarışı

148 DERİN MAVİ

Sualtı dünyası ve dalış turizminin duayen isimlerinden Aşkın Cambazoğlu ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik…

152 HAVANIN KOKUSU

Ünlü meteorolog Bünyamin Sürmeli, yaz aylarında yaşanan uçuş iptalleri üzerine yazdı…

154 KİTAP

Murat Kaya’nın kaleme aldığı “Gönülleri Denizde Olanlar”, yeni çıkanlar, çok okunanlar…

158 OTO

Mercedes E 300’ü ve BMW 530i’yi test ettik…

159 YAT MARKET