Yacht Türkiye Ağustos 2018 – 150

26 ALESTA

Jeanneau Sun Odyssey 410, Trio Deniz, Monte Carlo Yachts, Princess Yachts, Azimut Yachts, KRM Yacht, Catalogic Yachts, Lagoon, Port Frankie, Boat Show Eurasia, 14. Bodrum Müzik Festivali, Boot Düsseldorf, D-Marin Turgutreis, Sail Racing, Il Riccio Beach House, TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi …

38 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve teknoloji…

46 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

47 KILAVUZ

Düşük bütçeyle konforlu bir şekilde denize açılmak isteyenler için 50 bin dolar altı 25 tekne…

68 KAPAK KIZI

Swan 115 S: Finlandiyalı Nautor’s Swan’ın performans, teknoloji, tasarım ve donanımda eriştiği en üst nokta…

78 TERSANE

İtalya’da düzenlenen 2. Absolute Dünya Basını Toplantısı programı kapsamında Navetta 48’in ilk gösterimine tanıklık ettik…

82 YACHT KEŞİF

Bodrumlu IBC Yat’ın yerli ürünler kullanmaya özen göstererek ürettiği 45 feet’lik gezi teknesi MIHO DS…

90 MAVİ TUTKU

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın (ISGIA) CEO’su Ersel Göral, yoğun iş programı arasında teknesi Azimut 42’yi ihmal etmiyor…

96 SEVGİLİ TEKNEM

1965’te Polonya’da inşa edilen Strada, efsane Sparkman&Stephens imzalı el yapımı bir ketch…

100 TASARIM

“Engellilere tam erişim” amacıyla özel olarak üretilen trawler Well’i deneyimlemek üzere gelen Geoff Holt’la Göcek’te buluştuk…

104 MAVİ YAŞAM

Sema Şimşek ve Arda Esen’le teknede yaşamı anlattıkları sosyal medya projesi “Sailing Kalamari”yi konuştuk…

112 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, Kaş-Kekova arasındaki 11 küçük koyu ve mola yerlerini yazdı. Ergun ve Merve Dündar çifti ise drone’la fotoğrafladı…

130 DENİZİN ÇAĞRISI

Yazarımız Tanıl Tuncel, oğlu Kaan ve torunu John’la yaptığı üç nesil Avrupa SUP turuna devam ediyor…

144 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, S/Y Storm Bird’ün Andaman Denizi’nin çalkantılı sularını geçip Sri Lanka’ya bağlanma hikâyesini yazdı…

152 DALGALI SOHBETLER

Yazarımız Emir Kunt, Türkiye’nin denizcilik üzerine vardığı “sonları ve uçları” yazdı…

158 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt Görsev, teknelerin neden boylarına göre işlev kazandıklarını yazdı… Ayın tarifi ise Spaghetti Alle Vongole Con La Bottarga E Pomodorini…

162 SPORTİF BALIKÇILIK

Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası’nı yaratıcıları İlknur ve Ertuğrul İçingir’le, destekçisi ve katılımcısı Gözalan Group’un Yönetici Ortağı Kerem Gözalan anlattı…

168 ETKİNLİK

Deniz ve tekne tutkunları, Yacht Türkiye’nin de desteklediği ERGO-Jeanneau Günleri’nde buluştu…

172 MAVİ UYGARLIK

Yazarlarımızdan Amiral Cem Gürdeniz, 2008’de gerekçesiz iptal edilen Marmaris Uluslararası Denizcilik Festivali’ni yazdı…

176 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, radyumun insan sağlığına ve tabiata verdiği zararları anlatıyor…

180 TRAMOLA

Sahil Güvenlik Doğu Ege Yelken Haftası ve IRC Kupası, Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı, Arkas Aegean Link Regatta, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, TP52 Super Series, milli sporcularımızın başarıları…

186 TRAMOLA SÖYLEŞİ

Yaşayan son tirhandil ustalarından Bodrumlu Murat Cengiz’in yaptığı Bastarda teknesinin ekibiyle Spetses Classic Yacht Regatta’yı konuştuk…

190 KİTAP

Yıllardır adada yaşayan Bülent Akgezer’in “Tenedos Rüzgârlı Söylencelerin Adası Bozcaada” adlı kitabının incelemesi…

192 SAĞLIK

Mevsimin istenmeyen konukları güneş lekeleri ve tedavi yöntemleri…

196 OTO

Peugeot 5008 1.6 GT Line, Volkswagen Arteon1.5 TSİ…

199 YAT MARKET