Yacht Türkiye Aralık 2016 – 130

14 ALESTA
Lagoon Seventy 7, FerrettI Yachts 780, Fort Lauderdale Uluslararası Boat Show, Kitalpha, Fairline Yachts, Azimut Benetti, CNB 66, Ironman, Opac, Atlante 57, Alupro, Tempo Travel, Sunseeker Bodrum ofisi, Oceansport
24 ÇARŞI
DAME Tasarım Ödülleri, sezon modası, yat dekorasyonu…
30 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
32 MEGAYAT MUTFAKLARI
Deniz Kurt bu kez Karayipler yolunda Atlas Okyanusu’nu geçiyor… Ayın tarifi ise Sardine Pan Bagnat…
34 KILAVUZ
2016’da Türk tekne severlerin en çok ilgi gösterdiği 40 model…
50 KAPAK KIZI
Fransız Jeanneau Tersanesi’nin yeni nesil gezi yelkenlisi Jeanneau 51…
56 TERSANE
Prestige Yachts’ın Fransa Les Herbiers’deki tersanesini ziyaret edip Prestige 630’u yakından inceledik…
62 DESIGNER
Türkiye’deki megayat üreticileriyle pek çok ortak çalışmaya imza atan İngiliz tasarımcı Jonny Horsfield ile megayat sektörünü ve tasarımlarını konuştuk…
66 MEGAYAT
70 metrelik boyu ve 30 knot’a çıkan performansıyla görenleri hayrete düşüren Galactica Super Nova’da Espen Oeino ve Sander Sinot’un imzası bulunuyor…
74 MAVİ TUTKU
Bursalı sıra dışı bir iş kadını olan adrenalin bağımlısı Nergis Osmanoğlu Alpay’in yelten tutkusu…
80 FIRTINA KUŞU
Piri Reis’in izindeki yazarımız Süha Umar’ın Rodos seferinin ikinci bölümü…
86 KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav yazdı: 10 soru-yanıtla Türk denizlerinin Mavi Kart’la imtihanı…
92 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel Vahşi Batı’da! Yazarımız “camper”a atlayıp Dakotaların, Siyuların,, Apaçilerin, Hopilerin ülkesini gezdi ve kaleme aldı…
100 MAVİ UYGARLIK
Amiral Cem Gürdeniz, 1 Kasım’da düzenlenen “Sadun Boro Rotasında Türk Amatör Denizciliğinin 21. Yüzyıl Vizyonu” başlıklı çalıştayı yazdı…
102 TRAMOLA SÖYLEŞİ
ARC’ye katılıp Atlantik’i geçecek Tolga Gökova’yla ARC’yi ve okyanus geçişini konuştuk…
106 TRAMOLA
Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, 14. Sonbahar Göcek Yarış Haftası, BAYK Güz Trofesi 2. Ayak, Vendée Globe, America’s Cup, Extreme Sailing Series, Volvo Ocean Race, Rolex Yılın Yelkencileri, TYF seçimleri …
116 BALIKÇILIK
19 adet, 50 kilogram üzeri balığın yakalandıktan sonra bırakıldığı Columbia PFG Alaçatı Big Fish…
118 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, şehirlerin oluşturduğu ısı kalkanlarını yazdı…
120 KİTAP
Klasik alternatiflerin dışına çıkmak isteyenler için kitap önerileri…
122 OTO
İki lüks SUV; Infinity Q30 ve BMW X1’i test ettik…
123 YAT MARKET