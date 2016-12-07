Yacht Türkiye Aralık 2016 – 130

14 ALESTA

Lagoon Seventy 7, FerrettI Yachts 780, Fort Lauderdale Uluslararası Boat Show, Kitalpha, Fairline Yachts, Azimut Benetti, CNB 66, Ironman, Opac, Atlante 57, Alupro, Tempo Travel, Sunseeker Bodrum ofisi, Oceansport

24 ÇARŞI

DAME Tasarım Ödülleri, sezon modası, yat dekorasyonu…

30 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

32 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt bu kez Karayipler yolunda Atlas Okyanusu’nu geçiyor… Ayın tarifi ise Sardine Pan Bagnat…

34 KILAVUZ

2016’da Türk tekne severlerin en çok ilgi gösterdiği 40 model…

50 KAPAK KIZI

Fransız Jeanneau Tersanesi’nin yeni nesil gezi yelkenlisi Jeanneau 51…

56 TERSANE

Prestige Yachts’ın Fransa Les Herbiers’deki tersanesini ziyaret edip Prestige 630’u yakından inceledik…

62 DESIGNER

Türkiye’deki megayat üreticileriyle pek çok ortak çalışmaya imza atan İngiliz tasarımcı Jonny Horsfield ile megayat sektörünü ve tasarımlarını konuştuk…

66 MEGAYAT

70 metrelik boyu ve 30 knot’a çıkan performansıyla görenleri hayrete düşüren Galactica Super Nova’da Espen Oeino ve Sander Sinot’un imzası bulunuyor…

74 MAVİ TUTKU

Bursalı sıra dışı bir iş kadını olan adrenalin bağımlısı Nergis Osmanoğlu Alpay’in yelten tutkusu…

80 FIRTINA KUŞU

Piri Reis’in izindeki yazarımız Süha Umar’ın Rodos seferinin ikinci bölümü…

86 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav yazdı: 10 soru-yanıtla Türk denizlerinin Mavi Kart’la imtihanı…

92 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel Vahşi Batı’da! Yazarımız “camper”a atlayıp Dakotaların, Siyuların,, Apaçilerin, Hopilerin ülkesini gezdi ve kaleme aldı…

100 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, 1 Kasım’da düzenlenen “Sadun Boro Rotasında Türk Amatör Denizciliğinin 21. Yüzyıl Vizyonu” başlıklı çalıştayı yazdı…

102 TRAMOLA SÖYLEŞİ

ARC’ye katılıp Atlantik’i geçecek Tolga Gökova’yla ARC’yi ve okyanus geçişini konuştuk…

106 TRAMOLA

Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, 14. Sonbahar Göcek Yarış Haftası, BAYK Güz Trofesi 2. Ayak, Vendée Globe, America’s Cup, Extreme Sailing Series, Volvo Ocean Race, Rolex Yılın Yelkencileri, TYF seçimleri …

116 BALIKÇILIK

19 adet, 50 kilogram üzeri balığın yakalandıktan sonra bırakıldığı Columbia PFG Alaçatı Big Fish…

118 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, şehirlerin oluşturduğu ısı kalkanlarını yazdı…

120 KİTAP

Klasik alternatiflerin dışına çıkmak isteyenler için kitap önerileri…

122 OTO

İki lüks SUV; Infinity Q30 ve BMW X1’i test ettik…

123 YAT MARKET