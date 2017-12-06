Yacht Türkiye Aralık 2017 – 142

16 ALESTA

Arcadia Yachts, Rally Halikarnassos, Columbia, Sea Ray 250 Sun Sport, Galeon 360 Fly, Deniz Teknik, Dufour 360 Grand Large, Jeanneau Merry Fisher 1095, Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı, KÜDENFOR Çalıştayı, Numarine 78HTS, TURMEPA ve Panerai, “İzlenesi Gemiler” sergisi, Riva 90, Tanem-Edhem Dirvana’dan kampanya, Fairline Targa 43 OPEN, Türkiye Yat Kaptanları Derneği Göcek Semineri…

26 ALMANAK

2017 yılı boyunca marin dünyasında neler oldu…

28 ÇARŞI

METS Trade Show’da verilen DAME Tasarım Ödülleri’nin kategori birincileri…

38 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türle denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

40 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt, neredeyse tüm yazı geçirdiği Atina’yı yazdı… Ayın tarifi ise Greek Salad-Yunan Salatası…

42 KILAVUZ

Yüksek performanslarıyla yarış tutkunlarını etkisi altına almaya hazır 15 yelkenli…

54 YACHT TEST

Fransız Jeanneau’nun bünyesindeki Prestige markasının flybridge’li yeni modeli Prestige 460’ı test ettik…

62 KAPAK KIZI

CMB Yachts’ın yüzde 100 Türk üretimi yeni güzeli 47 metrelik Liquid Sky…

72 SEVGİLİ TEKNEM

Bodrum’da yapılan son tirhandil “Hızır”ın hikâyesini ustası Mustafa Özkeskin’den dinledik…

76 MAVİ TUTKU

Atçılık camiasının efsane ailesinden Lale Atman’la hayal ettiği teknelere nasıl kavuştuğunu ve deniz sevdasını konuştuk…

82 DENİZİN ÇAĞRISI

Yazarımız Tanıl Tuncel, deniz üstünde geçen günlerin daha keyifli ve renkli kılmak için önerilerini yazdı…

88 MACERA

Prof. Dr. Talat Kırış, Seyyale ile John Fowles’un “Büyücü” kitabındaki yerlerin izini sürerken İyon Denizi’ne doğru yola devam ediyor…

96 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, Piri Reis’in izinde Mayorka Adası’nda…

102 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, Kuzey Pasifik rotası üzerinde Pohnpei-Palau ayağı ile birlikte, Mikronezya’nın güneybatısına doğru seyir halinde…

106 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, artan sıcaklıklar yüzünden yok olan yosun ormanlarını kaleme aldı…

108 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, 1 Kasım’da düzenlenen “Sadun Boro Rotasında Türk Amatör Denizcisinin Eğitimi” başlıklı çalıştayı yazdı…

110 KİTAP

Gökhan Atmaca’nın “Üç Savaş Bir Gemi:Barbaros Hayreddin Zırhlısı” kitabı, yeni çıkanlar, çok okunanlar…

112 TEKNİK

Kışlama sürecinin ilk aşaması olan ‘tekneyi karaya almak’ konusunu araştırdık…

114 TRAMOLA

Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, Göcek Yarış Haftası, BAYK Güz Trofesi, Volvo Ocean Race…

126 OTO

Arazi canavarı Subaru XV, Yeni Ford Fiesta…

128 YAT MARKET