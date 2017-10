Yacht Türkiye Ekim 2017 – 140

18 ALESTA

CMB Yachts, Setur Marina, Sirena 85, D-Marin Kids ve TURMEPA, Mazu Yachts, Bodrum Deniz Müzesi, Fountaine Pajot 67, Fairline Yachts, Figaro Beneteau 3, Open Yard Boat Show, Sanlorenzo, 5. Lagoon Show ve Rally, Toyota, Casa Costa Boutique Hotel, Barbaros Yatçılık, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, KÜDENFOR, Tuzla Marina, The Sofa Hotel…

34 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, yat dekorasyonu ve teknoloji…

42 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

44 KILAVUZ

4-9 Ekim tarihleri arasında Tuzla Viaport Marina’da gerçekleşecek Boat Show Eurasia’dan 20 tekne seçtik…

60 KAPAK KIZI

Fountaine Pajot’nun yeni gezi katamaranı Saona 47’yi inceledik…

68 MEGAYAT

Ferretti Group kuruluşlarından CRN Yachts’ın bugüne kadar ürettiği en büyük ikinci yat olan 74 metrelik Cloud 9…

80 DESIGNER

Nissan Global Tasarımdan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Alfonso Albaisa ile yıllar önce tasarladığı 33 metrelik Motali için Göcek’e geldiğinde bir araya geldik.

82 MAVİ TUTKU

45 yıldır armatörlük yapan Ahmet Kulaçoğlu ile gemilerden sonraki en büyük aşkı tekneler üzerine söyleşimiz…

88 DENİZİN ÇAĞRISI

Yazarımız Tanıl Tuncel ile Lesvos’tan Limnos’a…

100 MACERA

Talat Kırış, İyon Denizi’ndeki adaları gezmek için Eylül’den bu yana Seyyale ile seyirde…

110 DALGALI SOHBETLER

Emir Kunt neden Sikinos’u öneriyor?

112 CİBALİKAPI BALIKÇISI

Behzat Şahin, ünlü fotoğrafçılar Sebati Karakurt ve Mustafa Seven ile yaptığı Gyali, Nisiros ve Knidos seyrini yazdı…

120 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, Piri Reis’in izinde Sardinya Adası’nda…

128 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu Marshall Adaları’ndan ‘Uyuyan Güzel’ Kosrae’ye geçiyor…

132 TEKNEDE YAŞAM

Emeklilikle birlikte tam zamanlı tekne yaşamına geçen Zümrüt ve Hükümsür Canarslan çiftinin ‘Baray’ isimli teknesine konuk olduk…

136 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt, Yunan Adaları turunda bu kez Santorini’de… Ayın tarifi ise Sicilya Usulü Fener Balığı…

138 BALIKÇILIK

Sportif balıkçılık tutkunlarını bir araya getiren ve bu yıl Columbia PFG ana sponsorluğunda gerçekleşen Alaçatı Big Fish…

142 TRAMOLA

Arkas Aegean Link Regatta, Volvo Ocean Race, The Bloom Out, Akın Akbalık Atlantik Yat Rallisi’nde, Atatürk Kupası, 50. Balkan Şampiyonası, 3. International Istanbul Cup, The Bodrum Cup…

150 TRAMOLA SÖYLEŞİ

İstanbul’da yaşayan Alman akademisyen Alman Raoul Kübler ile yarışçı kimliğini ve Farr 25 tutkusunu konuştuk…

154 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, Atlantik’in en güçlü kasırgalarından olan Irma’yı ve diğer güçlü kasırgalarla etkilerini anlatıyor…

156 DOĞA

Deniz biyoloğu, yazar, sualtı fotoğrafçısı Mert Gökalp ile Türkiye’de bir balığa adanmış ilk belgesel olma özelliği taşıyan LÜFER’i anlattı…

160 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz yazdı: Gözüm Sakarya’da, Kulağım İnebolu’da…

162 KİTAP

İzel Rozental’ın kitabı “Seyir Hali-Bir Mizahçıyla Dünyayı Gezmek”, yeni çıkanlar, en çok okunanlar…

164 OTO

SUV Peugeot 3008, Ford Ranger XLT ve Wildtrak karşılaştırması…

165 YAT MARKET