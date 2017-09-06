Yacht Türkiye Eylül 2017 – 139

22 ALESTA

Aston Martin 37, CRN 50, Celestyal Cruises, Mavi Dalga Sürdürülebilir Deniz Turizmi Projesi, Pershing 140, Trio Deniz, Sabrinas House, Geleceğe Yelken Aç, Sundeck Yacht, Kanada’ya sportif balıkçılık turu, TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi, Volvo Penta…

30 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve yat dekorasyonu…

38 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

40 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz denizde görgü ve usturmaça kültürü üzerine yazdı…

42 FUAR ÖZEL

Avrupa’da yat fuarları mevsimi başlıyor. Deniz severlerin sabırsızlıkla beklediği fuarlar hakkında harita üzerinde ilk bilgiler…

44 KILAVUZ

12-17 Eylül’de gerçekleşecek Cannes Yachting Festival’de dünya prömiyeri yapılacak 40 tekne…

68 KAPAK KIZI

Lüks motoryatlarıyla tanınan Numarine’in Explorer serisinin yepyeni modeli 32XP için Marmaris’teydik…

78 MAVİ TUTKU

“Efsane Başkan” Ali Şen’in gulet sevgisi ve adrenalin yüklü dalış tutkusu…

86 MEGAYAT

Antalyalı Vosmarine’nin 40 metrelik modern

Türk ketch’i MOSS…

94 TASARIMCI

Nurus’un baş tasarımcısı Renan Gökyay, yat üreticiliğine başladığını açıkladı ve henüz tamamlanan ilk yatı LaNina’yı anlattı…

100 DENİZİN ÇAĞRISI

Yazarımız Tanıl Tuncel rotayı Kuzey Ege’ye çevirdi…

112 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, Yacht Türkiye Ağustos 2017 “Gezi Özel Sayısı”na atıfta bulunarak Ege Adaları’nı farklı bir açıdan ele alıyor…

120 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, Hisarönü’nün favori demirleme noktalarına drone ile çekilen muhteşem fotoğraflar eşliğinde anlatıyor…

128 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt’un megayat hayatında durağı bu kez Yunan Adaları’ydı Ayın tarifi ise Yuzu Soslu Ahtapot…

130 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu ile Kauai’den Marshall Adaları’na…

136 TRAMOLA

3. Türkiye Yat Şampiyonası, 2. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, İstanbul Kite Festival, İzmir Körfez Festivali, 28. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, TAYK-Eker Olympos Regatta, Uluslararası Kadınlar Yelken Haftası, TYF-DTO Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi…

142 TRAMOLA SÖYLEŞİ

Zorlu ve prestijli yarışlarda ülkemizi başarıyla temsil eden, Giraglia Rolex Cup’tan dereceyle dönen Arkas Sailing Team ile konuştuk…

146 BALIKÇILIK

Sportif balıkçılar için festival gibi turnuva “Columbia PFG Alaçatı Big Fish” 14-17 Eylül’de Port Alaçatı’da…

150 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, hızlı iklim değişimiyle gelen oksijen kaybı üzerine yazdı…

154 TEKNEDE YAŞAM

Teknede yaşamın hakkını veren Ercüment Altınsoy ve hayat arkadaşı Semra Aşar’ın “Yüzgeç” isimli teknesine konuk olduk…

160 KİTAP

Polly Manguel editörlüğünde hazırlanan “Görmeniz Gereken 501 Ada”, yeni çıkanlar, çok okunanlar…

164 SEYAHAT

İnegöl’ün eko turizmde yeni üssü: Oylat…

166 OTO

Dünyanın en hızlı dört kişilik otomobili: Bentley Continental Supersports…

167 YAT MARKET