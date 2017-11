Yacht Türkiye Kasım 2017 – 141

16 ALESTA

Alfabeta Yachts, Arcadia Yachts, Beneteau Antares 6 ve 9, Boot Düsseldorf 2018, Numarine 32XP, Monte Carlo Yachts 76, Sirena Yachts, Barracuda 6 ve 9, X-Yachts In-House Boatshow, Turquoise Yachts NB64, Majesty Yachts, SuperFly GT 42, BÜ’yülü Bir Gün, “İş Bankası İftiharla Sunar” sergisi, The Sofa Hotel, West İstanbul Marina, Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası…

26 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, yat dekorasyonu ve teknoloji…

34 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

36 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt, bu kez uluslararası yatlardaki Türk şeflerin azlığına değiniyor… Ayın tarifi ise Matsuhisa Soslu Taze Ton Balığı Filetoları…

38 KILAVUZ

“Minimum yakıtla maksimum yol” vadeden, her mevsimin teknesi 15 yeni trawler’ı derledik…

50 KAPAK KIZI

Jeanneau’nun 2018 için yenilediği Sun Odyssey serisinin ilk modeli 440’ı test ettik…

58 MEGAYAT

Modern ve sofistike stiliyle dikkatleri çeken Tankoa Yachts’ın ikinci büyük yatı Vertige…

66 TEKNEDE YAŞAM

Guatemala’da fırtına mevsiminin geçmesini bekleyen Selin Özgül ve Tamer Yılmaz çiftinden “Nice Tri” adlı trimaranda sürdürdükleri hayatı dinledik…

70 YAKIN ROTA

Hakan Aygün, Gökova koylarında “sarı yaz” keyfini yazdı…

76 MAVİ TUTKU

Yenilenebilir enerji sektörünün başarılı yöneticilerinden Nevhan Gündüz’le denizci kimliğini ve tekne sevdasını konuştuk…

80 DENİZİN ÇAĞRISI

Yazarımız Tanıl Tuncel ile Ege’nin tepesine doğru. Bu defa Khalkidiki ve Thassos…

88 MACERA

Talat Kırış, Seyyale ile İyon Denizi’ne doğru seyre devam ediyor. Siros ve Paros’ta…

94 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, Piri Reis’in izinde Korsika Adası’nda…

100 UZAK ROTA

Prof Dr. Burcu Bostanoğlu, Mikronezya’da Kosrae’den Pohnpei Adası’na geçiyor…

104 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz yazdı: Deniz bilimleri, Notik Arkeoloji ve Kent Belleği…

106 KİTAP

Prof. Dr. İdris Bostan’ın kitabı “İstanbul’un 100 Denizcisi”, yeni çıkanlar, en çok okunanlar…

108 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, az bilinen ve çok şifalı bir bitkiyi mercek altına aldı: Ensete Venticosum…

110 TRAMOLA

29. The Bodrum Cup, İzmir Arkas Körfez Yarışı, BAYK Güz Trofesi, Rixos Sailing Cup, The Bloom Out Outdoor Spor Festivali, Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü, Optimist Denizkızı Kupası, Volvo Ocean Race…

122 TRAMOLA SÖYLEŞİ

EKER Genel Müdürü ve TAYK Viskomodoru Ahmet Eker ile yarış deneyimlerini, planlarını ve hedeflerini konuştuk…

126 OTO

Citroen C4 Grand Picasso ve Scoda Kodiaq…

128 YAT MARKET