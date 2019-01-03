Yacht Türkiye Kasım 2018 – 153

16 ALESTA

Absolute Yachts, MB92 Group, Galeon 640 Fly, Greenline 48 Coupe, IC Çeşme Marina, Jeanneau, KÜDENFOR, S/Y Nazenin V, Setur Marinaları, Sirena Yachts, Su Marine, Swan 120, Beneteau, X-Yachts, Ankara Film Festivali…

26 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…

32 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

33 KILAVUZ

Kuzey Avrupa’da sert doğa koşullarına uygun üretilen 12 dayanıklı ve denizci motoryat…

46 KAPAK KIZI

Turquoise Yachts’ın Pendik’teki tersanesinde inşa edilen, Londralı H2 Yacht Design imzalı Türkiye’nin en büyük megayatı 77 metrelik GO…

54 SEKTÖR

Sektörün ilk ve tek megayat mürettebat ajansı olan Atlantico Yachting’i kurucusu Deniz Kurt Görsev anlattı…

56 YACHT KEŞİF

İzmirli Atak Yachts’ın ilk modeli P35, açılabilir bordaları ve ev standartlarındaki tavan yüksekliğiyle dikkat çekiyor…

62 SEVGİLİ TEKNEM

Erol Ağan’ın 1974’te Arjantinli bir işadamı için inşa ettiği Bodrum’un ilk guletlerinden 21 metrelik Elpenor…

66 MAVİ TUTKU

Bodrum’da doğayla iç içe yaşayan denizci çift Cem Çağatay-Nazire Dedeman Çağatay’ın mutlu hayatı…

70 TARİH

Ölümünün 55. yılında ABD Başkanı John F. Kennedy’nin denizci yönü…

74 FIRTINA KUŞU

Yazarımız Süha Umar, geçen eylülde hayatını kaybeden eşi Tülin Umar’ın denizci olma yolunda yaşadıklarını anlatıyor…

78 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu ve S/Y Storm Bird, Arap Yarımadası ve Afrika’nın kavurucu sıcaklarıyla buluşuyor…

82 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, tekne sahiplerinin fırtınalarda alması gereken tedbirleri anlatıyor…

88 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, endüstriyel medeniyetin Kuzey Buz Denizi’ni jeopolitik çatışma alanına dönüştürmesini yazdı…

90 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, iklim değişikliği nedeniyle değişen sualtı dünyasını yazdı…

92 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt Görsev, 26-29 Eylül’de gerçekleştirilen Monaco Yacht Show’u ziyaret etti… Ayın tarifi ise taze ton balıklı kinoa, brokoli ve avokado salatası…

94 TRAMOLA

The Bodrum Cup İstanbul Challenge, EAYK Güz Trofesi I. Ayak, İzmir Arkas Körfez Yarışı, Rixos Sailing Cup Göcek 2018, Bosphorus Cup, Dragon Sonbahar Serisi II. Ayak…

104 KİTAP

Viking Masalları, hayatı denizde geçen göçebe ve savaşçı Vikinglerin kültürünü anlatıyor…

106 SAĞLIK

Cilt lekelerinden evde kullanılabilecek çeşitli ürünlerle veya etkinliği kanıtlanmış yöntemlerle kurtulmak mümkün…

110 OTO

Karadağ’ın virajlı yollarında Porsche Lifestyle Sürüş Etkinliği…

112 YAT MARKET