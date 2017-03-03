Yacht Türkiye Mart 2017 – 133

18 ALESTA

X-Yachts Xp serisi, West İstanbul Marina’da, Victor Vasarely İstanbul’da, Lagoon Sohbetleri, Rıza Tansu, Sem Parke, Sea Ray SLX 400, Sanlorenzo 52Steel, Riva 56’ ve 110’, Ortaköy Yat Kulübü, Numarine 62 HT Sidney’de, Yeni Nimbus 405 Flybridge, Mazu 38 Soft Top, KÜDENFOR, D-Marin ve Jotun Boya’dan eğitim, Bayrak düzenlemesi, Bavaria R40 Coupé, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı.

30 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, Zorlu Tekstil Dış Ticaret Genel Müdürü ile Valeron ve kişiye özel yat dekorasyonu…

38 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

40 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt bu kez Karayipler’de… Ayın tarifi ise Peruvian Ceviche…

44 KILAVUZ

Ortalama bir bütçe ile sahip olunabilecek, 150 bin TL ve aşağısındaki 20 tekne…

56 YACHT KEŞİF

Yuka Yat’ın sahibi Kerem Tuncer’in sekizinci tasarımı Yuka 36’yı inceledik…

60 KAPAK KIZI

Alman Abeking&Rasmussen tersanesinde üretilen 72,50 metrelik explorer Cloudbreak…

70 SEKTÖR

Azimut-Benetti ile Karina Yatçılık arasında yapılan anlaşmanın ardından, Azimut-Benetti Başkan Yardımcısı Giovanna Vitelli ve Karina Yatçılık Yönetim Kurulu Üyesi Murat Soydaş ile Azimut’un Türkiye’deki operasyonlarını ve gelecek planlarını konuştuk…

74 TERSANE

Cengiz Arsay ile bot, RIB ve alüminyum tekne üreten Ribtech’i ve firmadaki son gelişmeleri konuştuk…

78 MAVİ PORTRE

90’larda Uzaklar teknesiyle dünya turu yapan ve pek çok kadına ilham kaynağı olan Zuhal Atasoy ile o yıllara döndük…

84 TEKNEDE YAŞAM

Bundan dört yıl önce daha yalın bir hayatın özlemiyle teknede yaşamaya başlayan Kaan-Gamze Erdem çifti, yaşadıkları bu süreci ve yeni hayatlarını anlattı…

88 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu ile San Francisco’dan Hawaii’ye…

94 DENİZİN ÇAĞRISI

Yazarımız Tanıl Tuncel, Kanyonların Grand’ı “Grand Canyon”u yazdı…

102 TARİH

Missisippi’den İstanbul’a ünlü yazar Mark Twain’in deniz tutkusu…

104 FIRTINA KUŞU

Süha Umar balıklar, balıkçılar ve diğerleri yazısında bu kez iç sularımıza değiniyor…

110 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli yazdı: Yunus, cıva ve insan sağlığı…

112 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz: Türk denizciliğinin kurulması ve kalkınmasında büyük payı olan ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk…

114 KİTAP

İnsanlığa yön veren yolculukların anlatıldığı “Tarihteki Yetmiş Büyük Yolculuk” kitabı…

116 TRAMOLA

Bahçeşehir Üniversitesi Bahar Trofesi, CFM BAYK Kış Trofesi, “Denize Yelken İle İlk Adım” sosyal sorumluluk projesi, MIYC Ergo Kış Trofesi, Tırhandil Cup…

123 OTO

Mitsubishi L200 4X4, Volkswagen Amarok 3.0 V6…

124 GENÇ TASARIMCI

Maltepe Üniversitesi, Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü mezunu Özkan Furkan Ceyhun’un 85,30 metrelik Ouroboros projesi…

126 YAT MARKET