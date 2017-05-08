Yacht Türkiye Mayıs 2017 – 135

14 ALESTA
Albayrak, Amel 50, Ata Demirer, CNR Avrasya Boat Show Deniz’de, Azimut S7, CRN 62, D-Marin Didim, Raymarine, Yeni Bir Hayat, Mangusto Gransport 44, Pershing 74 ve 82 VHP, Kıyı İstanbul, Sadun Boro Rotasında Türk Amatör Denizciliği’nin 21’nci Yüzyıl Vizyonu, Sanlorenzo Captains Academy, Carlo Riva, Sealine C430, Baharın Keyfini Sürün Volume 2, Fountane Pajot MY 44 ve New 47, Turquoise NB63…
26 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve teknoloji…
32 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgår takvimiyle birlikte…
34 MEGAYAT MUTFAKLARI
Deniz Kurt bu kez Karayipler’de iki kardeş ada olan St. Kitts ve Nevis’te… Ayın tarifi ise Parmesanlı Patlıcan…
36 KILAVUZ
Türk üretimi 15 tekne…
48 YACHT TEST
Amerikalı Sea Ray’in “L Class” serisinin en yeni üyesi L590…
54 KAPAK KIZI
Dünyanın en büyük Ketch’i 85,90 metrelik Aquijo…
64 TEKNEDE YAŞAM
Atilla ve Ayben Yüksel çifti hayallerini gerçekleştirip teknede yaşamaya başladı. Marmaris Yacht Marina’da konaklayan çiftin teknelerine konuk olduk…
70 DALGALI SOHBETLER
Emir Kunt, yeni bayrak düzenlemesini yazdı…
72 GÜNDEM
Türk bayrağına geçiş ile ilgili bilmeniz gerekenler…
76 MAVİ TUTKU
Maceraperest ve spor düşkünü Murat Dedeman’ın yat ve deniz tutkusu…
84 UZAK ROTA
Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu Moby Dick’in peşinde Maui’den Lana’i Adası’na yelken açıyor…
92 OKYANUS GEÇİŞİ
Emekli General Şinasi Demir Amerikan Virjin Adaları’nda…
96 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel efsane kaptan Fatih Türküstün’ü İzmir’deki evinde ziyaret etti ve Arap denizcilerden, Piri Reis’e kadar pek çok konuyu konuştular…
104 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, “Piri Reis’i rahat bırakın” diyor…
110 KİTAP
Beau Riffenburg’un “Antik Dönemden Günümüze Haritacılar” kitabı, yeni çıkanlar ve çok okunanlar…
112 CHARTER
Mavi tur için plan yapmanın tam zamanı…
118 MEKTUP
Sadun Boro’nun kızı Kısmet Deniz Polat anlatıyor; Çevre dostu Sadun Boro…
120 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, sigaranın çevrede yarattığı tahribatı yazdı…
122 MAVİ UYGARLIK
Amiral Cem Gürdeniz “Türkiye ve Deniz İpek Yolu” çalıştayını kaleme aldı…
123 ETKİNLİK
Atlas ve Brisa’nın Bolu’da düzenlediği etkinlikten notlar…
124 TRAMOLA
Ergo MIYC Kış Trofesi, CFM-BAYK Kış Trofesi, Campus Cup, Viaport Marina Fahir Çelikbaş Kupası, Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, Arkas Spor Kulübü, Boğaz Yarışları, İskender Akbaş, 2017 Avrupa Laser 4.7 Gençler Şampiyonası…
132 SEYAHAT
Maxx Royal Kemer Resort’ta kusursuz bir tatil deneyimi…
135 YACHT DECO
Yat tasarımı ve dekorasyonu özel dosyası… 2017 trendleri, ödüllü megayatlar…
156 OTO
Nissan X-Trail, Hyundai i20 Active ve Citroen C3’ü test ettik…
157 YAT MARKET