Yacht Türkiye Mayıs 2017 – 135

14 ALESTA

Albayrak, Amel 50, Ata Demirer, CNR Avrasya Boat Show Deniz’de, Azimut S7, CRN 62, D-Marin Didim, Raymarine, Yeni Bir Hayat, Mangusto Gransport 44, Pershing 74 ve 82 VHP, Kıyı İstanbul, Sadun Boro Rotasında Türk Amatör Denizciliği’nin 21’nci Yüzyıl Vizyonu, Sanlorenzo Captains Academy, Carlo Riva, Sealine C430, Baharın Keyfini Sürün Volume 2, Fountane Pajot MY 44 ve New 47, Turquoise NB63…

26 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası ve teknoloji…

32 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgår takvimiyle birlikte…

34 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt bu kez Karayipler’de iki kardeş ada olan St. Kitts ve Nevis’te… Ayın tarifi ise Parmesanlı Patlıcan…

36 KILAVUZ

Türk üretimi 15 tekne…

48 YACHT TEST

Amerikalı Sea Ray’in “L Class” serisinin en yeni üyesi L590…

54 KAPAK KIZI

Dünyanın en büyük Ketch’i 85,90 metrelik Aquijo…

64 TEKNEDE YAŞAM

Atilla ve Ayben Yüksel çifti hayallerini gerçekleştirip teknede yaşamaya başladı. Marmaris Yacht Marina’da konaklayan çiftin teknelerine konuk olduk…

70 DALGALI SOHBETLER

Emir Kunt, yeni bayrak düzenlemesini yazdı…

72 GÜNDEM

Türk bayrağına geçiş ile ilgili bilmeniz gerekenler…

76 MAVİ TUTKU

Maceraperest ve spor düşkünü Murat Dedeman’ın yat ve deniz tutkusu…

84 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu Moby Dick’in peşinde Maui’den Lana’i Adası’na yelken açıyor…

92 OKYANUS GEÇİŞİ

Emekli General Şinasi Demir Amerikan Virjin Adaları’nda…

96 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel efsane kaptan Fatih Türküstün’ü İzmir’deki evinde ziyaret etti ve Arap denizcilerden, Piri Reis’e kadar pek çok konuyu konuştular…

104 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, “Piri Reis’i rahat bırakın” diyor…

110 KİTAP

Beau Riffenburg’un “Antik Dönemden Günümüze Haritacılar” kitabı, yeni çıkanlar ve çok okunanlar…

112 CHARTER

Mavi tur için plan yapmanın tam zamanı…

118 MEKTUP

Sadun Boro’nun kızı Kısmet Deniz Polat anlatıyor; Çevre dostu Sadun Boro…

120 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, sigaranın çevrede yarattığı tahribatı yazdı…

122 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz “Türkiye ve Deniz İpek Yolu” çalıştayını kaleme aldı…

123 ETKİNLİK

Atlas ve Brisa’nın Bolu’da düzenlediği etkinlikten notlar…

124 TRAMOLA

Ergo MIYC Kış Trofesi, CFM-BAYK Kış Trofesi, Campus Cup, Viaport Marina Fahir Çelikbaş Kupası, Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, Arkas Spor Kulübü, Boğaz Yarışları, İskender Akbaş, 2017 Avrupa Laser 4.7 Gençler Şampiyonası…

132 SEYAHAT

Maxx Royal Kemer Resort’ta kusursuz bir tatil deneyimi…

135 YACHT DECO

Yat tasarımı ve dekorasyonu özel dosyası… 2017 trendleri, ödüllü megayatlar…

156 OTO

Nissan X-Trail, Hyundai i20 Active ve Citroen C3’ü test ettik…

157 YAT MARKET