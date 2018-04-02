Yacht Türkiye Nisan 2018 – 146

20 ALESTA

Grand Banks 60, Ferretti Yachts, Technohull, Foiler, Azimut Grande 35 Metri, TYBA Charter Show, Numarin 32 XP, Arcadia Yachts, Barracuda Tour, Yalıkavak Marina, X-Yachts, Tezmarin-Piyale Paşa İstanbul, Tutkumm, Fairline, KRM Yacht, Big Boyz Festival, Bebek Parkı’nda bayram, Aegean Yacht, Turk&PI, Seraf Restoran…

32 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, yat dekorasyonu ve teknoloji…

40 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

41 KILAVUZ

Tekne sahibi olmak hayal değil. Cazip fiyatla stoktan hemen teslim 20 fırsat teknesi…

56 KAPAK KIZI

Yelkenli yat üretiminde çığır açan tasarım konsepti ile öne çıkan Bavaria C57…

64 MEGAYAT

Hollandalı tersane Amels’in 2017’de teslim ettiği Amels 180 serisinin ikinci özel üretimi, 55 metrelik Lili…

72 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt, en popüler süperyat limanlarını yazdı… Ayın tarifi ise, Sicilya usulü kalamar dolması…

74 SEVGİLİ TEKNEM

Ege’nin parmakla gösterilen, bir zamanların batık tirhandili Handelis’in ilginç hikâyesi…

80 TEKNİK

Kış bakımı döneminde tekne altı, motor ve elektronik bakımların ardından sıra yelkenler ve arma bakımında….

84 MAVİ TUTKU

Çocukluğundan beri denizle iç içe olan cemiyet hayatının ünlü siması moda tasarımcısı Siren Ertan ile tekne yaşamını konuştuk…

90 FIRTINA KUŞU

Süha Umar yazdı: Barselonya…

100 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, Mystic Seaport’tan Kasımpaşa-Haliç’e denizcilik kültürünü korumak üzerine yazdı…

102 MACERA

Prof. Dr. Talat Kırış, Seyyale ile İyon Denizi yolundaki yolculuğunun son durağı Korfu Adası’nda…

110 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, S/Y Storm Bird ile Borneo’nun kuzey ucundan Kota Kinabalu’ya doğru seyrine devam ediyor…

116 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, 44 metrelik ahşap gemisi Endurance ile Güney Kutbu’nu aşmak hedefiyle tam bir ölüm kalım mücadelesi veren efsanevi kaşif Ernest Shackleton’ın unutulmaz hikâyesini yazdı…

126 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya kaldığımız protein eksikliğini yazdı…

130 YELKEN KURSLARI

Hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de yaklaşan yaz sezonu nedeniyle çocuklar için yelken yaz okullarını ve kurslarını araştırarak bir rehber hazırladık…

134 TRAMOLA PORTRE

Göcek’te yaşayan, 25 yıldır Türkiye’de yarışan ve refit projeleri yürüten Fransız yelkenci Patrice Marchetti ile buluştuk…

138 TRAMOLA

GYK Kadınlar Günü Kupası, MIYC Kış Trofesi, Volvo Ocean Race, Amatör Denizciler Derneği, İzmir Kış Trofesi, Alican Kaynar, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü, Bodrum International Optimist Regatta…

148 SAĞLIK

Bahar aylarıyla kapıyı çalan alerji mevsimini sorunsuz atlatmanın yollarını Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nur Kaşkır Öztürk anlattı…

150 KİTAP

E. Tümamiral Cem Gürdeniz’in gazete ve dergi makalelerini bir arada toplayan ‘Mavi Vatan Yazılıları” adlı kitabı, yeni çıkanlar ve çok okunanlar…

154 MEKÂN

İstanbul’un gözde restoranlarından Cibalikapı Balıkçısı, Batı Ataşehir’deki yeni şubesini açtı…

156 OTO

Honda Civic RS, Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+, Opel Grandland X, Ford Edge 2.0…

158 YAT MARKET