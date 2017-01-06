Yacht Türkiye Ocak 2017 – 131

16 ALESTA

Bavaria Yachts, Sanlorenzo, Sealine C530, Dufour Exclusive, Squadron 53, Ferretti 450, Sirena 64, Solaris 55, Figaro 3, Atina Boat Show, Sarıyer Denizcileşme Merkezi, Pirelli RIBS…

24 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, yat dekorasyonu ve teknoloji…

32 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

34 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt bu kez İtalyan’ın Cinque Terre bölgesinde… Ayın tarifi ise Balkabaklı Safranlı Risotto…

36 KAPAK KIZI

Türk yat üreticisi Numarine’in yeni amiral gemisi 105 HT…

44 KILAVUZ

Her havada yelken yapmak isteyenlere ve maceraya atılırken güvenilir bir yoldaş arayanlara 12 center cockpit yelkenli…

58 MEGAYAT

Mengi Yay’ın ürettiği, iç tasarımı Autoban’a ait 45 metrelik Aquarius modern çizgisi ve keskin hatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor…

68 TEKNEDE YAŞAM

Yasemin ve Çetin Akıncı çifti hayallerini gerçekleştirip teknelerinde yaşayanlardan. Müzisyen çiftin evleri Thassos’a konuk olduk…

74 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu yol arkadaşı Ahmet N. Davran ile birlikte Kanada’nın doğu sahilinden Türkiye’ye yola çıktı. Şu anda Malezya’da bulunan ikilinin seyahati her ay Yacht Türkiye’de…

80 FIRTINA KUŞU

Piri Reis’in izindeki yazarımız Süha Umar, bu ay Yacht Türkiye yazarlarıyla Cibalikapı Balıkçısı’ndaki yılbaşı yemeğini yazdı.

88 DENİZİN ÇAĞRISI

Wisconsin, Minnesota, South Dakota, Arizona, New Mexico, Colorado, Oklahoma, Missouri, Indiana ve Illinoisi’ye uzanan Tuncel’in, Vahşi Batı’da yaşadıkları…

96 MACERA

Prof. Dr. Talat Kırış en zorlu okyanus mücadelesi olan Vendée Globedaki son durumu kaleme aldı…

102 TRAMOLA

BAYK Güz Trofesi, MIYC Burhanettin Tekdağ Kupası, EAYK Güz Trofesi, Rolep Sydney Hobart Race, Extereme Sailing Series Sydney ayağı, Dere Construction-Ker 41…

110 MAVİ TUTKU

Nissan Genel Müdürü Sinan Özkük ile deniz tutkusunu ve hayallerini konuştuk…

116 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, yaşam alanları daralan kutup ayılarını kaleme aldı…

118 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz deniz ve klasik müzik arasındaki ilişkiyi yazdı…

120 TARİH

Sherlock Holmes’un yaratıcısı Arthur Conan Doyle ve sıra dışı deniz seyahatleri…

122 KİTAP

Steve Davey ve Marc Schlossman’ın Gezginler İçin Unutulmaz Adalar kitabı ve yeni çıkanlar…

124 OTO

Hyundai Elantra, Skoda Superb, Seat Leon Cupra, Opel Astra Sport Tourer

125 YAT MARKET