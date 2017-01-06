Yacht Türkiye Ocak 2017 – 131

16 ALESTA
Bavaria Yachts, Sanlorenzo, Sealine C530, Dufour Exclusive, Squadron 53, Ferretti 450, Sirena 64, Solaris 55, Figaro 3, Atina Boat Show, Sarıyer Denizcileşme Merkezi, Pirelli RIBS…
24 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, yat dekorasyonu ve teknoloji…
32 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
34 MEGAYAT MUTFAKLARI
Deniz Kurt bu kez İtalyan’ın Cinque Terre bölgesinde… Ayın tarifi ise Balkabaklı Safranlı Risotto…
36 KAPAK KIZI
Türk yat üreticisi Numarine’in yeni amiral gemisi 105 HT…
44 KILAVUZ
Her havada yelken yapmak isteyenlere ve maceraya atılırken güvenilir bir yoldaş arayanlara 12 center cockpit yelkenli…
58 MEGAYAT
Mengi Yay’ın ürettiği, iç tasarımı Autoban’a ait 45 metrelik Aquarius modern çizgisi ve keskin hatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor…
68 TEKNEDE YAŞAM
Yasemin ve Çetin Akıncı çifti hayallerini gerçekleştirip teknelerinde yaşayanlardan. Müzisyen çiftin evleri Thassos’a konuk olduk…
74 UZAK ROTA
Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu yol arkadaşı Ahmet N. Davran ile birlikte Kanada’nın doğu sahilinden Türkiye’ye yola çıktı. Şu anda Malezya’da bulunan ikilinin seyahati her ay Yacht Türkiye’de…
80 FIRTINA KUŞU
Piri Reis’in izindeki yazarımız Süha Umar, bu ay Yacht Türkiye yazarlarıyla Cibalikapı Balıkçısı’ndaki yılbaşı yemeğini yazdı.
88 DENİZİN ÇAĞRISI
Wisconsin, Minnesota, South Dakota, Arizona, New Mexico, Colorado, Oklahoma, Missouri, Indiana ve Illinoisi’ye uzanan Tuncel’in, Vahşi Batı’da yaşadıkları…
96 MACERA
Prof. Dr. Talat Kırış en zorlu okyanus mücadelesi olan Vendée Globedaki son durumu kaleme aldı…
102 TRAMOLA
BAYK Güz Trofesi, MIYC Burhanettin Tekdağ Kupası, EAYK Güz Trofesi, Rolep Sydney Hobart Race, Extereme Sailing Series Sydney ayağı, Dere Construction-Ker 41…
110 MAVİ TUTKU
Nissan Genel Müdürü Sinan Özkük ile deniz tutkusunu ve hayallerini konuştuk…
116 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, yaşam alanları daralan kutup ayılarını kaleme aldı…
118 MAVİ UYGARLIK
Amiral Cem Gürdeniz deniz ve klasik müzik arasındaki ilişkiyi yazdı…
120 TARİH
Sherlock Holmes’un yaratıcısı Arthur Conan Doyle ve sıra dışı deniz seyahatleri…
122 KİTAP
Steve Davey ve Marc Schlossman’ın Gezginler İçin Unutulmaz Adalar kitabı ve yeni çıkanlar…
124 OTO
Hyundai Elantra, Skoda Superb, Seat Leon Cupra, Opel Astra Sport Tourer
125 YAT MARKET