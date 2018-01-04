Yacht Türkiye Ocak 2018 – 143

14 ALESTA
Atölye Kazaz, Bavaria Yachts, Bilgin Yachts, boot Düsseldorf, Boston Whaler 380 Outrage, Beneteau, CNR Avrasya Boat Show, CRN Yachts, Custom Line 120’, D-Marin Kids ve TURMEPA, Formula Boats, Gala Boats, Sea Ray Fly 520, Boat Show Eurasia Kara Fuarı, X-Yachts, TINA Denizlik Arkeolojisi Dergisi…
24 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, yat dekorasyonu ve teknoloji…
32 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
34 KILAVUZ
Otomobil üreticilerinin efsanevi modellerinden ilham alarak karadaki iddialarını su üstüne taşıdıkları 10 tekne…
46 KAPAK KIZI
1970’lerin başında, Soğuk Savaş döneminde Sovyet Ordusu’nun buz kırıcı römorkörü olarak hayatına başlayan 77,40 metrelik Legend…
56 SEVGİLİ TEKNEM
İstanbul Boğazı’nın 1970’li yıllardaki en büyük ikinci klâsik teknesi 14,70 metrelik tarihi yelkenli Orsa II’nin hikâyesi…
62 MAVİ TUTKU
Sanatında olduğu kadar, deniz konusunda da alabildiğine tutkulu Ferahnaz Deryan 32 yıl sonra kavuştuğu teknesini anlattı…
68 ÇEVRE
Dalyan’ı temiz enerji kurtaracak! Çare: Elektrikli motorlu gezi tekneleri…
72 DENİZİN ÇAĞRISI
Oğlu Kaan Tuncel teknede taşınabilecek en iyi oyuncaklardan SUP’ı (Stand Up Paddle) anlattı, Tanıl Tuncel yazdı…
80 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, Piri Reis’in izinde İbiza Adası’nda…
88 UZAK ROTA
Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, S/Y Storm Bird ile Okyanusya’dan Filipin Denizi’ndeki Samal Adası’na geçiyor…
92 MEGAYAT MUTFAKLARI
Deniz Kurt, Ege Denizi’ndeki ismi pek duyulmayan sessiz sakin adalardan Egina’yı yazdı… Ayın tarifi ise Kabak Carpaccio…
94 MAVİ UYGARLIK
Amiral Cem Gürdeniz, bugün Rahmi M. Koç Müzesi’nde yer alan 90 yaşındaki amiral filikası Maid of Honour’un öyküsünü anlattı…
96 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, Beaufort Döngüsü’ndeki değişimin Dünya’ya etkilerini yazdı…
98 KİTAP
Ellen MacArthur’un önsözüyle yayımlanan Görsel Rehberler serisinde yer alan “Yelkencilik” adlı kitabı, yeni çıkanlar ve çok okunanlar…
100 TEKNİK
Kışlama sürecinin ikinci aşaması olan ‘tekne altı bakımları’ konusunu araştırdık…
102 TRAMOLA
BAYK Güz Trofesi, Volvo Ocean Race, World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası, Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası, Kadınlar Günü Kupası, Palamut & CPM Sailing…
110 TRAMOLA EKİP
2010 yılında kurulan Anadolu Efes Saling takımının üyeleri ile yükselen başarı grafikleri ve yelken tutkuları üzerine konuştuk…
116 OTO
Mercedes S 400, Mini Cooper Countryman…
117 YAT MARKET