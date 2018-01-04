Yacht Türkiye Ocak 2018 – 143

14 ALESTA

Atölye Kazaz, Bavaria Yachts, Bilgin Yachts, boot Düsseldorf, Boston Whaler 380 Outrage, Beneteau, CNR Avrasya Boat Show, CRN Yachts, Custom Line 120’, D-Marin Kids ve TURMEPA, Formula Boats, Gala Boats, Sea Ray Fly 520, Boat Show Eurasia Kara Fuarı, X-Yachts, TINA Denizlik Arkeolojisi Dergisi…

24 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, yat dekorasyonu ve teknoloji…

32 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

34 KILAVUZ

Otomobil üreticilerinin efsanevi modellerinden ilham alarak karadaki iddialarını su üstüne taşıdıkları 10 tekne…

46 KAPAK KIZI

1970’lerin başında, Soğuk Savaş döneminde Sovyet Ordusu’nun buz kırıcı römorkörü olarak hayatına başlayan 77,40 metrelik Legend…

56 SEVGİLİ TEKNEM

İstanbul Boğazı’nın 1970’li yıllardaki en büyük ikinci klâsik teknesi 14,70 metrelik tarihi yelkenli Orsa II’nin hikâyesi…

62 MAVİ TUTKU

Sanatında olduğu kadar, deniz konusunda da alabildiğine tutkulu Ferahnaz Deryan 32 yıl sonra kavuştuğu teknesini anlattı…

68 ÇEVRE

Dalyan’ı temiz enerji kurtaracak! Çare: Elektrikli motorlu gezi tekneleri…

72 DENİZİN ÇAĞRISI

Oğlu Kaan Tuncel teknede taşınabilecek en iyi oyuncaklardan SUP’ı (Stand Up Paddle) anlattı, Tanıl Tuncel yazdı…

80 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, Piri Reis’in izinde İbiza Adası’nda…

88 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, S/Y Storm Bird ile Okyanusya’dan Filipin Denizi’ndeki Samal Adası’na geçiyor…

92 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt, Ege Denizi’ndeki ismi pek duyulmayan sessiz sakin adalardan Egina’yı yazdı… Ayın tarifi ise Kabak Carpaccio…

94 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, bugün Rahmi M. Koç Müzesi’nde yer alan 90 yaşındaki amiral filikası Maid of Honour’un öyküsünü anlattı…

96 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, Beaufort Döngüsü’ndeki değişimin Dünya’ya etkilerini yazdı…

98 KİTAP

Ellen MacArthur’un önsözüyle yayımlanan Görsel Rehberler serisinde yer alan “Yelkencilik” adlı kitabı, yeni çıkanlar ve çok okunanlar…

100 TEKNİK

Kışlama sürecinin ikinci aşaması olan ‘tekne altı bakımları’ konusunu araştırdık…

102 TRAMOLA

BAYK Güz Trofesi, Volvo Ocean Race, World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası, Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası, Kadınlar Günü Kupası, Palamut & CPM Sailing…

110 TRAMOLA EKİP

2010 yılında kurulan Anadolu Efes Saling takımının üyeleri ile yükselen başarı grafikleri ve yelken tutkuları üzerine konuştuk…

116 OTO

Mercedes S 400, Mini Cooper Countryman…

117 YAT MARKET