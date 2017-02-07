Yacht Türkiye Şubat 2017 – 132

20 ALESTA

Burla, CNR Avrasya Boat Show, CMB Yachts, Fountaine Pajot, Arkas Koleksiyonu, ‘Büyük Günlerin Adamı- Fethi Okyar’ın Hayatından Kareler’ foto-biyografi kitabı, Azimut Türkiye’de yeni dönem, Lexus, Lupa Yacht, Mursan, Nimbus 365 Coupé, Numarine 32XP, Northstar’da yeni oluşum, RMK 58, Su Dünyası sergisi…

30 ÇARŞI

CNR Avrasya Boat Show’daki en yeni tekne malzemeleri, sezon modası, dekorasyon ve teknoloji…

38 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği.. Rüzgâr takvimiyle birlikte…

40 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt Atlas Okyanusu’nu geçiyor. Ayın tarifi ise Hindistan cevizi ve zencefil soslu kılıçbalığı…

42 FUAR ÖZEL

CNR Avrasya Boat Show’da Türkiye prömiyeri yapılacak 33 tekneyi mercek altına aldık…

62 KAPAK KIZI

Türk yat üreticisi Sirena Marine’in dünya prömiyeri Boot Düsseldorf’ta yapılan motoryatı Sirena 64…

68 YACHT KEŞİF

Dere Shipyard tarafından Türkiye’de ilk kez üretilen Ker41…

74 YACHT KEŞİF

CNR Avrasya Boat Show’da sergilenecek Sunseeker Predator 57…

80 REFİT

KRM Yacht 33 metrelik “M/Y Corona”ya hayat veriyor…

82 DESIGNER

30 yılı aşkın süredir ödüllü yatlar tasarlayan

Tommaso Spadolini ile tasarımlarını ve sektörü dair konuştuk…

86 MEGAYAT

Show Boat Design Awards’ta iki dalda aday gösterilen Rıza Tansu imzalı 39,30 metre boyundaki Sexy Fish…

96 TEKNEDE YAŞAM

Bir buçuk yıldır Marmaris Yacht Marina’daki teknesinde yaşayan Kağan Aybudak’a konuk olduk…

102 YILIN YATLARI

Boot Düsseldorf’ta European Yacht-Powerboat Of The Year ödülüne layık görülen 10 tekne…

108 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu bu sayıda seyahatinin Vancouver-San Francisco ayağını kaleme aldı…

116 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel bu ay maceraya ara verip “anlaşılır bir deniz dili” üzerinde kafa yordu…

128 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav Mavi yolculuk kıyılarını bekleyen tehlikeyi yazdı…

140 FIRTINA KUŞU

Yazarımız Süha Umar’dan “Balıklar, balıkçılar ve diğerleri” üzerine…

148 TARİH

Tuzla Yat Kulübü’nde restore edilen teknelerin hikâyeleri…

150 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, “Sarıyer Denizcileşme Merkezi” projesini yazdı…

152 CİBALİKAPI BALIKÇISI

Behzat Şahin Truva ekibiyle Farr 30 model yeni teknelerinin ortaya çıkış hikâyesini anlattı…

156 MACERA

Prof. Dr. Talat Kırış zorlu okyanus mücadelesi Vendée Globe’u kaleme aldı…

160 TRAMOLA

Okyanus ve Açık Deniz Komitesi kararları, ARC, CFM BAYK Kış Trofesi, ERGO MIYC Kış Trofesi…

170 TRAMOLA PORTRE

Hem sualtı fotoğraf sanatçısı hem de yelken sporcusu Kerim Sabuncuoğlu’nun hikâyesi…

174 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli yazdı: İklim değişimi gerçekten var mı?

178 KİTAP

Orhan Duru’nun kitabı “Mavi Gezi”, son çıkanlar ve çok satanlar…

180 SEYAHAT

Maxx Royal Belek Golf Resort ve Maxx Royal Kemer Resort’ta kusursuz bir tatil deneyimi…

183 OTO

Efsane Ford Mustang’in son neslini ve Yeni Renault Megane Hatchback’i test ettik…

184 YAT MARKET