Yacht Türkiye Şubat 2018 – 144

20 ALESTA

Bavaria Yachts, Celestyal Cruises, Galeon 485 HTS, Contest Yachts, Majesty 100, D-Marin, Mengi Yay Yatçılık, Palmarina Bodrum, Sunreef Yachts, Pardo 50, KRM Yacht, Overblue 52, Momenta Yachts, Numarine, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu, Lujo Hotel, Marin Base, Opus Amadeus Oda Müziği Festivali, Yolcu 360, SEM Parke…

36 ÇARŞI

CNR Avrasya Boat Show’da sergilenecek marin ürünlerden seçtiklerimiz…

38 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

39 LUXURY

Modadan dekorasyona, saatten teknolojiye, otomobilden konuta lüksün en yenilerini mercek altına aldık…

54 FUAR ÖZEL

CNR Avrasya Boat Show’da Türkiye’de prömiyeri yapılacak 15 tekneyi bir araya getirdik…

66 KAPAK KIZI

Yenilikçi çizgisi ve şık tasarımıyla dikkatleri çeken Bilgin Yachts’ın son güzeli 48 metrelik Nerissa…

78 MEGAYAT

Hollandalı Royal Huisman’ın suyla buluşturduğu en sıra dışı yatlardan biri, 58 metrelik canavar lakaplı Ngoni…

90 MAVİ PORTRE

Deniz tutkusu ve maviye olan düşkünlüğüyle bilinen Arzum Onan’la tekne yaşantısından sanata uzanan keyifli bir sohbet…

98 YACHT KEŞİF

İtalyan Cayman Yachts’ın kurucusu Luigi’nin oğlu Paulo Prosperi tarafından dizayn edilen Cayman S450, sports cruise tutkunları için üretildi…

104 GENÇ TASARIMCI

Genç tasarımcı Armağan Çakır, 18 metrelik motoryat konsepti Cognoscente’yi anlattı…

108 MAVİ TUTKU

Yatçılığın en deneyimli isimlerinden Sinan Özer ile tekneciliği ve şu sıralar yapımıyla uğraştığı 66 metrelik motoryatı konuştuk…

114 YILIN YATLARI

Boot Düsseldorf’ta açıklanan “Avrupa Yılın Yatı” ödüllerinde kazanan motoryatlar ve yelkenliler…

122 DENİZİN ÇAĞRISI

Yazarımız Tanıl Tuncel’in oğlu Kaan Tuncel SUP’la seyahatlerini anlatmayı sürdürüyor…

136 MACERA

Prof. Dr. Talat Kırış, Seyyale ile İyon Denizi yolundaki yolculuğuna devam ediyor…

148 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, S/Y Storm Bird ile Filipin Denizi’nden Güney Çin Denizi’ne seyre devam ediyor…

154 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, savaş gemilerinin tarihinden önemli kesitler anlattı…

158 KİTAP

Geoffrey Regan’ın “Büyük Denizcilik Gafları” adlı kitabı, yeni çıkanlar ve çok okunanlar…

162 DALGALI SOHBETLER

Emir Kunt, bu ayki yazısında siyaset gündeminde yatçılara yönelik bir ithamı değerlendirdi…

164 MEGAYAT MUTFAKLARI

Deniz Kurt, “Mermer kent” olarak nitelendirdiği Forte Dei Marmi’yi yazdı… Ayın tarifi ise Ahtapot Linguini…

166 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, karın insan hayatını ve doğal yaşamı nasıl etkilediğini yazdı…

168 SAĞLIK

Prof. Dr. Z. Uğur Işıklar’ın, yelken yaparken sağlığı korumak ve sakatlanmaları önlemek için tavsiyeleri…

170 TEKNİK

Kışlama sürecinin üçüncü aşaması olan ‘motor ve elektronik bakımları konusunu araştırdık…

174 TRAMOLA

BAYK Kış Trofesi, MIYC Kış Trofesi, Volvo Ocean Race…

184 TRAMOLA PORTRE

Ülkemizin en iyi dümencilerinden, Kalamış Yelken Kulübü Komodoru Şükrü Sanus ile yelken deneyimlerini ve sportsboats dünyasındaki son gelişmeleri konuştuk…

190 MEKÂN

Moda Deniz Kulübü bünyesinde açılan ModActive adlı fitness merkezi…

192 OTO

Toyota C-HR, Renault Koleos…

194 YAT MARKET