Yacht Türkiye Şubat 2019 – 156

20 ALESTA
Numarine, Beneteau, Ferretti Group, Fountaine Pajot, Sanlorenzo, Karina Marine Group, Venga, Mengi Yay Yatçılık, Trio Deniz, Gemici Dili Çalıştayı, 8. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması, Global Order Book 2019, Portonovi Marina, Pearl Yachts, Rosetti Yachts, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Rahmi M. Koç Müzesi, Vicem Yachts, Şahika Ercümen, Yacht Türkiye Ekip Buluşması…
34 ÇARŞI
CNR Avrasya Boat Show ve Tuzla Boat Show’da sergilenecek marin ürünlerden öne çıkanlar…
42 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
43 KILAVUZ
Tuzla Boat Show ve CNR Avrasya Boat Show’da sergilenecek en yeni 30 yelkenli ve motoryat…
68 KAPAK KIZI
Hollandalı lüks yat imalatçısı AMELS’in 14-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Miami Yacht Show’a misafir olacak 55 metrelik Kamalaya’sı…
78 MEGAYAT
Yunan megayat üreticisi Golden Yachts’ın bugüne kadar ürettiği en büyük yat olan 85 metrelik O’ptasia…
88 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev, denizde hayatı kolaylaştıran tekne mürettebatının ruh hallerini yazdı…
90 MAVİ TUTKU
Mudo’nun kurucusu Mustafa Taviloğlu’nun balık tutkusundan kesitler sunan “Rastgele” adlı sergisi…
96 SEVGİLİ TEKNEM
1997’de suya inen klasik bir sloop Aphrodite’i yeni sahibi Jonathan Beard anlattı…
102 MACERA
Talat Kırış, geçen ay düzenlenen Boot Düsseldorf’ta dünyanın en soğuk denizlerinde seyre elverişli en yeni modelleri inceledi.
110 YILIN YATLARI
16.’sı gerçekleştirilen Avrupa Yılın Yatı Ödülleri’nde kazananlar açıklandı…
124 FIRTINA KUŞU
Kitab-ı Bahriye’nin dümen suyunda ilerleyen Süha Umar, Kotor kıyılarını anlatıyor…
132 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, Türkiye’nin neden arkeolojinin başladığı yer olarak kabul edildiğini yazdı…
136 UZAK ROTA
Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu ve S/Y Storm Bird, Kızıldeniz seyrini sürdürüyor. Rota, Süveyş Körfezi…
142 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, denizdeki “can yoldaşlığının”
önemini anlatıyor…
150 CİBALİKAPI BALIKÇISI
Behzat Şahin, tirhandilin son ustalarından Mustafa Özkeskin’i ve yeni projesini yazdı…
152 REFİT
2018’de KRM Yacht’a teslim edilen üç süperyatın yenilenme süreçleri…
154 TARİH
Geçen yüzyılın en önemli isimlerinden Winston Churchill’in hayatında denizin ve teknelerin yeri…
158 MAVİ UYGARLIK
Amiral Cem Gürdeniz, tarihi ve coğrafyasıyla bir deniz kenti olan İstanbul’un durumunu değerlendirdi…
160 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, iklim değişikliğinde 2018’in bilançosunu çıkardı…
164 KİTAP
İngiliz şair ve düşünür Samuel Taylor Coleridge’in “Yaşlı Gemici” adlı eseri dili ve derinliği ile etkileyici bir hikâye…
166 TRAMOLA
BAYK Kış Trofesi, ERGO-MIYC Kış Trofesi, 2019 Dragon Dünya Şampiyonası, World Sailing-Dünya Kupası Serisi Miami, Fenerbahçe Doğuş Yelken…
174 TRAMOLA EKİP
2013’te kurulan Boreas’ın Farr 40 serüveni…
180 OTO
Honda CRV, Nissan Qashqai, Toyota Yaris Hybrid…
182 YAT MARKET