Yacht Türkiye Şubat 2019 – 156

20 ALESTA

Numarine, Beneteau, Ferretti Group, Fountaine Pajot, Sanlorenzo, Karina Marine Group, Venga, Mengi Yay Yatçılık, Trio Deniz, Gemici Dili Çalıştayı, 8. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması, Global Order Book 2019, Portonovi Marina, Pearl Yachts, Rosetti Yachts, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Rahmi M. Koç Müzesi, Vicem Yachts, Şahika Ercümen, Yacht Türkiye Ekip Buluşması…

34 ÇARŞI

CNR Avrasya Boat Show ve Tuzla Boat Show’da sergilenecek marin ürünlerden öne çıkanlar…

42 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

43 KILAVUZ

Tuzla Boat Show ve CNR Avrasya Boat Show’da sergilenecek en yeni 30 yelkenli ve motoryat…

68 KAPAK KIZI

Hollandalı lüks yat imalatçısı AMELS’in 14-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Miami Yacht Show’a misafir olacak 55 metrelik Kamalaya’sı…

78 MEGAYAT

Yunan megayat üreticisi Golden Yachts’ın bugüne kadar ürettiği en büyük yat olan 85 metrelik O’ptasia…

88 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, denizde hayatı kolaylaştıran tekne mürettebatının ruh hallerini yazdı…

90 MAVİ TUTKU

Mudo’nun kurucusu Mustafa Taviloğlu’nun balık tutkusundan kesitler sunan “Rastgele” adlı sergisi…

96 SEVGİLİ TEKNEM

1997’de suya inen klasik bir sloop Aphrodite’i yeni sahibi Jonathan Beard anlattı…

102 MACERA

Talat Kırış, geçen ay düzenlenen Boot Düsseldorf’ta dünyanın en soğuk denizlerinde seyre elverişli en yeni modelleri inceledi.

110 YILIN YATLARI

16.’sı gerçekleştirilen Avrupa Yılın Yatı Ödülleri’nde kazananlar açıklandı…

124 FIRTINA KUŞU

Kitab-ı Bahriye’nin dümen suyunda ilerleyen Süha Umar, Kotor kıyılarını anlatıyor…

132 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Türkiye’nin neden arkeolojinin başladığı yer olarak kabul edildiğini yazdı…

136 UZAK ROTA

Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu ve S/Y Storm Bird, Kızıldeniz seyrini sürdürüyor. Rota, Süveyş Körfezi…

142 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, denizdeki “can yoldaşlığının”

önemini anlatıyor…

150 CİBALİKAPI BALIKÇISI

Behzat Şahin, tirhandilin son ustalarından Mustafa Özkeskin’i ve yeni projesini yazdı…

152 REFİT

2018’de KRM Yacht’a teslim edilen üç süperyatın yenilenme süreçleri…

154 TARİH

Geçen yüzyılın en önemli isimlerinden Winston Churchill’in hayatında denizin ve teknelerin yeri…

158 MAVİ UYGARLIK

Amiral Cem Gürdeniz, tarihi ve coğrafyasıyla bir deniz kenti olan İstanbul’un durumunu değerlendirdi…

160 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, iklim değişikliğinde 2018’in bilançosunu çıkardı…

164 KİTAP

İngiliz şair ve düşünür Samuel Taylor Coleridge’in “Yaşlı Gemici” adlı eseri dili ve derinliği ile etkileyici bir hikâye…

166 TRAMOLA

BAYK Kış Trofesi, ERGO-MIYC Kış Trofesi, 2019 Dragon Dünya Şampiyonası, World Sailing-Dünya Kupası Serisi Miami, Fenerbahçe Doğuş Yelken…

174 TRAMOLA EKİP

2013’te kurulan Boreas’ın Farr 40 serüveni…

180 OTO

Honda CRV, Nissan Qashqai, Toyota Yaris Hybrid…

182 YAT MARKET