Yacht Türkiye Temmuz 2017 – 137

22 ALESTA
Numarine 32XP, Sirena 56 ve 64, “Gökova Sadun Boro’yu kucaklıyor” heykeli, X-Yachts, Aquarius, D-Marin Yoga Günleri, Monte Carlo Yachts, Sanlorenzo, Mavi Bayrak Programı, CCN Yatçılık, Setur, Azimut Grande 35M, 56’ Rivale, Galeon 470 SkyDeck, Lagoon Seventy 8, Sense 51, Club Marvy, Yatçılığın Yazılı Olmayan Kuralları…
34 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, yat dekorasyonu ve teknoloji…
42 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
44 DALGALI SOHBETLER
Emir Kunt yazdı: Drone ve yeşil erik…
46 KILAVUZ
Günlük geziler ve su sporları için elverişli 15 yeni bowrider…
58 YACHT TEST
Amerikalı Sea Ray’in hızlı ve eğlenceli spor teknesi Sea Ray 280 SLX…
64 KAPAK KIZI
Fransız katamaran üreticisi Lagoon’un 23 metrelik yeni amiral gemisi Seventy 7…