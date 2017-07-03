Yacht Türkiye Temmuz 2017 – 137

3 Temmuz 2017 / yorum yapılmamış / 150 kez okundu

22 ALESTA

Numarine 32XP, Sirena 56 ve 64, “Gökova Sadun Boro’yu kucaklıyor” heykeli, X-Yachts, Aquarius, D-Marin Yoga Günleri, Monte Carlo Yachts, Sanlorenzo, Mavi Bayrak Programı, CCN Yatçılık, Setur, Azimut Grande 35M, 56’ Rivale, Galeon 470 SkyDeck, Lagoon Seventy 8, Sense 51, Club Marvy, Yatçılığın Yazılı Olmayan Kuralları…

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