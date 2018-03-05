12 Power Katamaran

MAVİ DÜNYANIN YENİ TRENDİ

Çift gövdeli motoryatlar

Çok gövdeliler denizleri ele geçiriyor! Motorlu katamaranlar yalnızca dünyada değil, son yıllarda Türkiye’de de yükselişe geçen bir trend… Hayran bırakan performansları ve en sığ sulara bile yanaşmaya imkân tanıyan su çekimleriyle son dönemlerin gözde tekneleri, güvenlik açısından da son derece avantajlı. Alabora olma olasılıkları neredeyse yok gibi. Geniş yaşam mahalleri, lüks dekorasyonları ve konfor özellikleriyle şimdilerde herkesin sahip olmak istediği motorlu katamaranları radarımıza aldık, dünyanın önemli markalarının en yeni modellerini araştırdık.

LAGOON SEVENTY 8

HORIZON PC74

SUNREEF SUPREME 68 POWER

OVERBLUE 58

BAVARIA NAUTITECH POWERCAT 47

PRIVILEGE EUPHORIE 5

MARES 45

AQUILA 44

FOUNTAINE PAJOT MY 44

BALI 4.3 MY

LEOPARD 43 PC

COMET 38 PC

Devamı Mart 2018 sayımızda…