12 Power Katamaran

MAVİ DÜNYANIN YENİ TRENDİ
Çift gövdeli motoryatlar
Çok gövdeliler denizleri ele geçiriyor! Motorlu katamaranlar yalnızca dünyada değil, son yıllarda Türkiye’de de yükselişe geçen bir trend… Hayran bırakan performansları ve en sığ sulara bile yanaşmaya imkân tanıyan su çekimleriyle son dönemlerin gözde tekneleri, güvenlik açısından da son derece avantajlı. Alabora olma olasılıkları neredeyse yok gibi. Geniş yaşam mahalleri, lüks dekorasyonları ve konfor özellikleriyle şimdilerde herkesin sahip olmak istediği motorlu katamaranları radarımıza aldık, dünyanın önemli markalarının en yeni modellerini araştırdık.
LAGOON SEVENTY 8
HORIZON PC74
SUNREEF SUPREME 68 POWER
OVERBLUE 58
BAVARIA NAUTITECH POWERCAT 47
PRIVILEGE EUPHORIE 5
MARES 45
AQUILA 44
FOUNTAINE PAJOT MY 44
BALI 4.3 MY
LEOPARD 43 PC
COMET 38 PC
Devamı Mart 2018 sayımızda…