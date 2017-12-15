Bir yıl böyle geçti: 2017’ye genel bakış

Takvimler yılın son ayını gösterdi. Arşivimizde yaptığımız çalışma sonucunda bulduklarımız, denizcilik dünyası adına önemli bir sene geçirdiğimize işaret ediyor. İşte Yacht Türkiye’nin 2017 “alesta” sayfalarından öne çıkanlar…

OCAK 2017

• Beneteau, one-design yarışı Solitare URGO-Le Figaro’nun 25’inci yılının kutlanacağı 2019 için yeni Figaro 3 teknesini tasarladığını duyurdu. Yeni Figaro’nun en dikkat çekici ayrıntısı ise şüphesiz son iki yılın gözde tasarım öğesi foil’leri (su kanadı) olacak. www.tezmarin.com

• Pirelli Ribs, geçen sene çıkarttığı T430 modeline ek olarak yeni Tender Line Scooter serisi üretimine başladı. Seri, CNR fuarında Türkiye’de ilk defa ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. www.tezmarin.com

• İngiliz lüks tekne üreticisi Fairline Yachts, 21 Ocak’ta Boot Düsseldorf’ta dünya prömiyerini yaptığı 53 feetlik yeni modeli Squadron 53 ile beş yıldır ara verdiği Boot Düsseldorf’a geri dönüş yaptı. www.karina.com.tr

ŞUBAT 2017

• Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndan geçen, 2017’nin ilk “torba yasa”sıyla Türk bayrağına geçiş ile ilgili çok önemli düzenlemeler getirildi. Bağlama Kütüğü’ne kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarının yıllık vize harçları kaldırıldı.

• Karina Yatçılık ile İtalyan yat üreticisi Azimut Yachts, Boot Düsseldorf’ta temsilcilik anlaşması imzaladılar. Karina Yatçılık, bu anlaşmayla Azimut Yachts’ın 11 ila 35 metre arası modellerden oluşan beş farklı serisinin de Türkiye satışlarından sorumlu oldu. www.karina.com.tr

• Lexus, lüks ve performans konusundaki deneyimlerini denizcilik alanına aktardı. Markanın sıra dışı yaşam tarzını yansıtan ve Miami’de tanıtılan Spor Yat konsepti, günlük kullanıma uygun ve sekiz kişiye kadar taşıma kapasiteli. www.lexus.com.tr

MART 2017

• Her yıl tasarımcıların ve megayat üreticilerinin merakla beklediği The Showboat Design Awards sonuçları 5 Şubat’ta Avusturya’nın Kitzbühel şehrinde düzenlenen gecede açıklandı. Türk tasarımcı Rıza Tansu’nun Sexy Fish yatı “500 GT Altı En İyi İç Yerleşim ve Tasarım Ödülü”ne layık görüldü.

NİSAN 2017

• Dünyanın en hızlı arabalarını üreten Fransız Bugatti ve lüks yat üreticisi Palmer Johnson’ın güçlerini birleştirip Bugatti Chiron’dan ilham alarak tasarladıkları Niniette 66, piyasaya çıktı.

www.bugatti.com

• Karina Yatçılık, Göcek D-Marin’de satış ve teknik servis hizmetlerini vereceği bir ofis açtı. Firma bu atılımla, tekneciliğin önemli merkezlerinden biri olan Göcek’te teknecilere daha hızlı ulaşmayı hedefliyor. www.karina.com.tr

• 15 yıldır lüks İngiliz Sunseeker yatlarının Türkiye resmi ana bayiliğini yapan Sunseeker Türkiye, ikinci ofisini Bodrum Yalıkavak Palmarına’da Mayıs ayında faaliyete geçirdi. www.sunseekerturkey.com

• Kalamış Setur Marina’da açılan Tezmarin Satış Ofisi, altı teknenin de sergilendiği kendine özel pontonu ile müşterilerine en iyi kalitede satış hizmeti vermek amacıyla faaliyete geçti. www.tezmarin.com

MAYIS 2017

• 167 bin metrekare korunmuş su yüzeyi alanına sahip Türkiye’nin en büyük yat limanları arasında yer alacak olan Ataköy Marina Mega Yat Limanı, CNR Avrasya Boat Show Denizde ile eş zamanlı olarak 2 Mayıs’ta kapılarını açtı.

• Yatçılık dünyasının duayen isimlerinden Riva Yatları’nın kurucusu Carlo Riva, İtalya’nın Sarnico kentindeki evinde 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

HAZİRAN 2017

• Beneteau tarafından uzun yıllardır yurtdışında düzenlenen amatör sportif balıkçılık turnuvası Barracuda Tour, bu yıl ikinci defa İstanbul’da gerçekleştirildi. www.tezmarin.com

• Palmarina Bodrum, dünyanın önde gelen yelken yarışlarından Extreme Sailing Series’in 29 Haziran-2 Temmuz arasında Portekiz’de koşulan yarış serisine sponsor oldu. www.palmarina.com.tr

• Süperyat dünyasının en prestijli ödülü olan “The World Superyacht Awards” 13 Mayıs’ta İtalya’nın Floransa şehrinde düzenlenen galada sahiplerini buldu. 500 GT altı 43 metre ve üstü süper yatlar kategorisinde Türk üretici Sarp Yachts’ın 46 metrelik teknesi La Passion ödül aldı.

TEMMUZ 2017

• İki yıl önce yaşamını yitiren Sadun Boro anısına yapılan “Gökova Sadun Boro’yu kucaklıyor” heykeli Kisebükü’nde yapılan bir törenle açıldı. www.bodrum.bel.tr

• 1993’ten beri Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen “Mavi Bayrak Programı” kapsamında dünya genelinde 46 ülke arasında, 454 Mavi Bayrak almaya hak kazanan plajları ile Türkiye, 2017 dünya üçüncüsü oldu. Ödüle hak kazanan 22 marinası ile de dünya sıralamasında yedinci sırada yer aldı. www.turcev.org.tr

AĞUSTOS 2017

• İtalya’nın önde gelen motoryat üreticilerinden olan ve 34-58 feet arasında yedi modern motoryat ile üretimine devam eden Fiart Mare Yachts, Fransız Dufour Yachts ile işbirliğine girdi. İşbirliği kapsamında Fiart Mare motoryatları artık tüm dünyada Dufour Yacths bayileri tarafından da satılacak. www.turmarin.com.tr

• Beneteau’nun Türkiye Distribütörü olan Tezmarin, 2017 yılında tüm dünya distribütörleri arasında yelkenli ve motorlu tekne satışı kategorilerinde “Dünyanın En İyi Beneteau Distribütörü” ödülüne layık görüldü ve 2008 yılından bu yana birinciliği elden bırakmamış oldu. www.tezmarin.com

• Dünyadaki en büyük üç teknecilik grubundan biri olan Hanse Group’un Greifswald, Almanya’daki merkezinde gerçekleşen ödül töreninde gruba en fazla ciro kazandıran bayiler kategorisinde Trio, Yılın Bayisi oldu. Aynı zamanda amiral marka olan Hanse Yachts’ın da dünyadaki en iyi bayisi seçildi. www.triodeniz.com

EYLÜL 2017

• Prestige ve Jeanneau Motoryachts’ın Türkiye temsilcisi Trio Deniz oldu. www.triodeniz.com

• İsviçreli işadamı Angelo Casartelli tarafından 2015’te kurulan ve genç bir marka olan Sundeck Yacht, Türkiye pazarına Atölye Kazaz ile girme kararı aldı. Sundeck uzun menzilli, trawler tipi denizci ve kişiye özel lüks tekneler üretiyor. www.sundeckyachts.com

EKİM 2017

• Setur Marinaları, tesis içi ve yakınındaki teknelerin acil durum ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Türkiye’de ilk kez çok maksatlı acil müdahale botlarını hizmete aldı. Botlar, yangından hasta tahliyesine, tekne yedeklemeden yüksek debili su tahliyesine kadar pek çok hizmeti bir arada verebiliyor. www.seturmarinas.com

• Butik yat tasarımı ve yapımının öncü firmalarından Mazu Yachts, Avrupa’da satış temsilcisi olarak OMV’yi seçti. Saint-Tropez merkezli Fransız OMV, Mazu Yachts’ı Cannes, Monaco ve Düsseldorf’ta yapılacak boatshowlarda temsil edecek. www.mazuyachts.com

• İlk kez 2009 yılında Toyota tarafından geliştirilmeye başlanan hidrojen yakıt hücreli çalışan araçlara bir yenisi daha eklendi. Dünyanın hidrojen yakıt ile çalışan ilk teknesi suya indirilerek altı yıl sürecek dünya turuna başladı. Odysses adındaki bilim teknesi, 50 ülkedeki 101 limanı ziyaret edecek. www.toyota.com.tr

KASIM 2017

• Global piyasanın önde gelen tersanelerinden Arcadia Yachts, Türkiye pazarında Alfabeta Marine Group ile çalışma kararı aldı ve markanın tüm ürün gamının Türkiye’deki tek temsilcisi Alfabeta oldu. www.alfabeta.com.tr

• Şubat 2017’de gerçekleşen Yachts Miami Beach Show’da dikkat çekici ölçüde başarı kaydeden ve iyi bir satış grafiği yakalayan Sirena Yachts, Amerika’da profesyonel bir ekip kurarak Fort Lauderdale’de yeni bir merkez ofis açtı. www.sirenamarine.com.tr

ARALIK

PARIS BOAT SHOW

Düzenlendiği her yıl deniz tutkunları tarafından büyük ilgiyle karşılanan Paris Boat Show, 57. kez Porte de Versailles’da gerçekleşiti. www.salonnautiqueparis.com