Farklı kuşaklardan dört başarılı KADIN YELKENCİ

Nazlı İmre, Özlem Akdurak, Çağla Dönertaş ve Okyanus Arıkan. Kendi sınırlarını, belki de dünyanın onlar için çizdiği sınırları aşan farklı kuşaklardan dört önemli isim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü mavi dünyanın öne çıkan cesur, başarılı ve güçlü isimleriyle hatırlamak, hatırlatmak istedik. Ne de olsa deniz de emek istiyor…

Mavi dünyanın kadınları hayallerini gerçek kılan yıldız isimlerle parlıyor. Yelken dünyasının en deneyimli yelkencilerinden ve kadın yöneticilerinden Nazlı İmre için Büyükada ve Heybeliada’da Kros takımı yetiştirmekle birlikte bu dünyada kadını daha etkin pozisyonlarda görmek, etkin çalışmalarıyla dikkat çeken TYF Başkanı Özlem Durak için bu spor dalında faal kadın sayısının artması, 7 yıl üst üste Laser Radial Türkiye Şampiyonluğu ve 2012’de Londra Olimpiyat Oyunları’na katılan ilk kadın sporcu unvanına sahip 27 yaşındaki Çağla Dönertaş için 2020 Olimpiyatları ve ulusal ve uluslararası yarışlarda 89 şampiyonluğu bulunan 13 yaşındaki Okyanus için Olimpiyat şampiyonluğu… Her birinin başarı grafiklerine bakıldığında, onlarınki hayal değil rasyonel birer hedef şüphesiz. Bu istisnai buluşmaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesile oldu. Devamı Mart 2018 sayımızda…