İBRAHİM YAZICI Anılar rehberimiz olmalı…

Bugünü yorumlayabilmek için dünü bilmek gerekir. İbrahim Yazıcı, ülkemizin ilk yatçılarından. Babası da Türkiye’deki ilk açık deniz yat yarışını düzenleyen kişi. Bu söyleşide bolca “ilk”lere, “o zamanlar”a ve “yok”lara rastlayacaksınız. Yazı PELİN ÖZCANLI, Fotoğraflar ONUR TATAR, İBRAHİM YAZICI ARŞİVİ

İbrahim Yazıcı ile geçen ayın sonunda Fenerbahçe Marina’da, Keyfim 3 adlı Beneteau 57 teknesinde buluştuk. Öğle vakti diye yemek hazırlatmış. Hâliyle yemek eşliğinde başladık sohbetimize. “Yelken bir yaşam tarzı” dedi. Hâlâ 12 ay yelken basıyormuş. Yazıcı’ya göre sadece güzel havada denize çıkan gerçek yelkenci değil; gerçek bir yelkencinin lodos havayı da sevmesi lazım. 1944’te dünyaya gelen İbrahim Yazıcı, İş Bankası eski Genel Müdürü Bülent Yazıcı’nın oğlu. Bülent Bey de yelkenciymiş. Babasından bahsettikçe İbrahim Bey’in hayata bakışını daha iyi anlamak mümkün. Türkiye’nin ilk açık deniz yat yarışını Bülent Yazıcı’nın fikriyle İş Bankası düzenlemiş. East Marine Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yazıcı 2013’e kadar, 30 yılı aşkın bir süre, Ram Dış Ticaret’te Yurtdışı Grup Direktörü’ymüş. Yelkenin yanı sıra ihracatla geçmiş hayatı. Anılarıyla açıyor bizlere yelkencilik tarihimizin kapılarını.

HARUN ÜLMAN İMZALI DRAGUT

İlk tekneniz Dragut’muş. Neydi onu özel kılan?

Dragut’u 1955’te Harun Ülman inşa etti. Ülman Türkiye’nin okul okumuş ilk gemi mühendisidir. Gemicilik yerine teknelere merak salmıştı, çok kıymetli biriydi, onlarca tekne yaptı. Olimpiyatlar’da da “starboard” sınıfında Türkiye’yi temsil eden ilk kişidir.

Ya Dragut’un özellikleri…

7 metre boyundaydı. Motoru, tuvaleti, kamarası yoktu. Malzemesi çamdı. Aslında o zaman tüm yerli teknelerin malzemesi çamdı. Moda Deniz Kulübü’nün önünde dururdu. Limanı yoktu oranın, hâlâ yok. Rüzgâr kuzeyden gelirse önünde tekne dururdu, yoksa güneyden esen rüzgâr tekneyi sahile yapıştırırdı. Bu yüzden lodoslarda tekneleri birbirlerine bağlar, Haydarpaşa’ya götürürlerdi. Keşke önüne 200 metrelik bir dalgakıran koyulsa Moda Deniz Kulübü’nün. DEVAMI Eylül 2018 sayımızda.