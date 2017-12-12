KIŞ BAKIMI-1 Tekneyi karaya çekmek

Yılın kışlama mevsimi geldi. Kış koşullarında kullanılmayacak teknelerin karaya çekilip bakımlarının yapılması gereken dönemdeyiz ve bu süreçte usta ellerde yaptıracağınız kış bakımı, gelecek sezonda keyfinizin kaçmaması için şart! Peki, teknelerimizi çetin kış koşullarından koruyup sezon için hazırlarken nelere dikkat edeceğiz?

Marinalarda, taşeron veya kiracı firmalarda ve çekek yerlerinde yaptırabileceğiniz çok aşamalı kışlama sürecinin ilk aşaması olan ‘tekneyi karaya almak’ konusu hakkında Setur Marinaları Teknik Müdürü Rıza İrkut’tan da bilgi aldık. Teknelerin yaz sezonu bitiminde kışlama amacıyla karaya alınması işlemi önceden planlama gerektiren bir operasyondur. Tekne sahibi, bakım işlerini gerçekleştirecek firmalar ile önceden yapacağı planlamaya uygun olarak teknesinin karada kalmasını gerektirecek gün sayısını belirler. Teknenin karada ihtiyaç duyduğu süreyi marina ön büro departmanı ile paylaşır. Ardından karaya alma ve kışlama sonunda karadan iniş tarihini her iki tarafa da uygun olacak bir takvim üzerinden belirler. Mutabık kalınan gün ve saatte karaya alınacak tekne, çekek sahası lift havuzuna girer ve marinalarda mevcut olan travel lift ile denizden karaya alınarak “tekne alt yıkama” alanına taşınır. Tekne, yüksek basınçlı su ile yapılan alt yıkama işlemlerinin sonrasında daha önce planlanmış konaklama mevkiilerine götürülerek metal/ahşap payandalama malzemeleri üzerinde konuşlandırılır.

SIRADAKİ BAKIMLAR

Karaya alınmış bir teknenin bakım sürecinde, her bir marinada mevcut teknik hizmet üniteleri teknelere, imalat malzemesine göre fiber teknelerde jelkot tamiri, ozmoz tedavisi; ahşap teknelerde ise karina, borda ve üst güverte tamiri, tekne altı zehirli boya uygulamaları, elektrik-elektronik ekipman bakımları, ana makine, jeneratör gibi techizatların bakım ve tamiratları ile torna ve kaynak işlemlerinin dışında, yelken ve döşeme onarım hizmetleri veriliyor. Tekne sahibinin arzu ve inisiyatifine göre marina dışından tayin edebileceği taşeronlar da, marina işletme yönetmeliği dahilinde (çalışan SGK mevzuatını sağlamak, marinaya giriş ücretinin ödenmesi gibi) bu hizmetleri verebiliyorlar. Önümüzdeki sayılarda tüm bu aşamalarını sırasıyla detaylı bir biçimde işleyeceğimiz tekne bakımı, asla ihmal edilmemesi gereken komplike bir süreç.

Türkiye, yat üretiminde dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğu gibi yüksek kalitede hizmet sunan marinalarıyla da öne çıkıyor. İşte tekneyi karaya alma ve sonrası işlemler için İstanbul’dan Mersin’e, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki marinalarda travel liftlerinin kaldırma kapasitesi tonaj bilgileri… Türkiye’de ki tüm çekek yerleri Aralık 2017 sayımızda…