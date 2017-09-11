40 metrelik modern Türk ketch’i MOSS

Antalyalı Vosmarine’in geçen yıl suya indirdiği, 40 metrelik modern ketch’i Moss, yelken performansı ve motoryat konforunu bir araya getiriyor. 2008 yılında hayatını kaybeden efsanevi İtalyan tasarımcı Paolo Scanu’nun 2000’lerin başında tasarladığı tekne, Vosmarine tersanesinde modernize edilen tasarımıyla üretildi ve suyla buluştu.

Antalya’da 4 bin 200 metrekarelik tersanesinde 2013 yılından bu yana üretime devam eden Vosmarine; yelkenli, motoryat ve sürat tekneleri tasarımı, üretimi ve refit projeleri gerçekleştiriyor. Bugüne kadar üç büyük projeye imza atan tersane 2015’te 47 metrelik motoryat Bebe’yi, 2016’da 40 metrelik yelkenli Moss’u suyla buluşturdu. 33 metrelik Ferretti Navetta’nın renovasyon ve refit projesini tamamladı. Şu anda ise 12 metrelik yenilikçi bir sürat teknesinin üretimini tamamlamak üzere.

İtalyan tasarımı

47 metrelik Bebe adlı motoryattan sonra yelkenli üretimine geçen Vosmarine, 2008’de hayatını kaybeden İtalyan tasarımcı Paolo Scanu’nun 2000’lerin başında tasarladığı, üretimine başlanan fakat tasarımcının son günlerde yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle tamamlanamayan projesini üreterek suya indirdi. Tasarımcının hatırasını yaşatan Moss, ketch stiline modernize bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Gemi inşa mühendisi ve Vosmarine Proje Direktörü Bora Paltaoğlu Moss’u şöyle anlatıyor: “Paolo Scanu’nun 2000’lerin başında çizdiği bu yelkenliyi biz bugünün ihtiyaçları ve çağdaş tasarım diliyle yeniden yorumladık. Gövde tasarımı yıllar önce kaybettiğimiz İtalyan tasarımcının, iç tasarımı ise Emrah Keser’in imzasını taşıyor. Moss’u hayata geçirirken 40 metrelik bir yelkenlinin denizdeki performansından ödün vermeden, bir motoryat konforu sunabilmesi önceliğimiz oldu.” Devamı Eylül 2017 sayımızda…