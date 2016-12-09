70 metrelik sürat canavarı GALACTICA SUPER NOVA

Mühendis Van Ooassanen’in Hızlı Deplasman Gövde Formu teknolojisi bu kez Heesen’in amiral gemisi Galactica Super Nova’da vücut buldu. 70 metre boyundaki megayat 30 knot’a çıkan performansıyla görenleri hayrete düşürüyor. Hızıyla öne çıkan yatın tasarımında ise Espen Oeino ve Sander Sinot’un imzası bulunuyor…

Hollandalı Heesen Yachts, 1978’den bu yana ürettiği en büyük yatı Galactica Super Nova ile bu yılın çok konuşulanları arasında yer alıyor. Project Kometa adı altında üretilen megayat Mart 2016’da suya indirildi. Eylül ayında Monaco Yacht Show’da dünya prömiyerini gerçekleştiren yatın gelecek sezonun Dünya Süperyat Ödülleri’nde de güçlü bir aday olacağı konuşuluyor. 70 metrelik Galactica Super Nova 30 knot hıza ulaşabiliyor. Ancak onu böylesi özel kılan yalnızca boyu veya hızı değil. İç yaşam mahallerinde Sinot Yacht Design’ın çalışmalarına yer verilen, Van Oossanen imzalı mimarisiyle göz dolduran megayatın dış tasarımı ünlü tasarımcı Espen Oeino’nün bir eseri. Devamı Aralık 2016 sayımızda…