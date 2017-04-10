O bir hedonist SYBARIS

Eylül 2016’da denizle buluşan İtalyan Perini Navi’nin yeni güzeli 70 metrelik Sybaris, tersanenin bugüne kadar ürettiği en büyük yelkenlilerinden biri olmasının yanı sıra, performans özellikleri ve mühendisliğiyle farklılaşan en inovatif tasarımlardan biri. Sybaris, alüminyum gövdesi, 5 bin 841 metrekareye ulaşan toplam yelken alanı ve 2017 Superyacht Design Awards’ta üç ödül birden kazanan iç tasarımıyla performans ve konforu denize taşıyor.

Bugüne kadar suya indirdiği 58 süper yelkenli ve üç motoryatla denizlerdeki hâkimiyetini ve tecrübesini ilan etmiş İtalyan Perini Navi, üretimlerini merkez ofisinin de bulunduğu İtalya’daki Viareggio ve İstanbul’daki tersanelerinde sürdürüyor. Perini Navi’nin Tuzla’daki Yıldız Tersanesi’nde ürettiği 88 metrelik Maltese Falcon’dan sonra en büyük ikinci yelkenlisi olan 70 metrelik Sybaris’i, Viareggio tersanesinde üretti. Perini Navi tasarım ekibinin bir eseri olan mega yelkenli mühendislik ve yelken optimizasyonu konusunda da Fransız tasarımcı Philippe Briand’ın danışmanlığında hayata geçti. 22 yıldır bu teknenin hayaliyle yaşayan ve ne istediğini net bir şekilde belirleyerek Perini Navi’ye gelen tekne sahibi Bill Duker, Sybaris’in iç tasarımını, daha önce evini tasarlattığı Miami merkezli mimarlık ofisi PH Design’a teslim etmiş. İlk kez Monaco Yacht Show 2016’da sergilenen ve fuarın en büyüklerinden biri olan Sybaris, 2017 Superyacht Design Awards’da altı farklı dalda finalist oldu ve üç ödül birden kazandı. En iyi iç tasarım, en iyi aydınlatma tasarımı ve en iyi ilk yat tasarımı ödülleri Miamili mimarlık ofisi PH Design’ı gururlandırdı. Devamı Nisan 2017 sayısında…