BUZLAR KRALİÇESİ Legend

1970’lerin başında, Soğuk Savaş döneminde Sovyet Ordusu’nun buz kırıcı römorkörü olarak hayatına başlayan 77,40 metrelik Legend, Icon Yachts tersanesinde uzak denizleri keşfetmeye hazır bir explorer yata dönüştürüldü. Dünya prömiyerini Monaco Yacht Show 2017’de yapan megayat, içine girildiğinde bambaşka bir dünya sunuyor. Askeri ve güçlü yapısının içinde, konforlu ve lüks bir deniz tutkununu gizleyen efsaneyle dünyayı keşfe çıkmaya hazır mısınız?

Yazı MELDA ONBAŞYAN, meldaonb@gmail.com Fotoğraflar ICON YACHTS ARŞİVİ

Hayatına 1970’lerin başında başlayan Legend’ın efsanevi olduğu kadar, acıklı bir hikâyesi var. Sovyet Ordusu’nun buz kırıcı römorkörü olarak tasarlanan 77 metrelik gemi, uzun yıllar Amerika’da bir limanda çürümeye terk edilmiş. 90’ların sonunda Giant isimli explorer yatına dönüştürülmüş. Geçirdiği büyük yangında yat sahibinin süiti ve kaptan köşkü tamamen yanınca uzun yıllar yine kaderine terk edilmiş. Ta ki usta denizci Jan Verkerk tarafından keşfedilene kadar… Verkerk Yachting Projects’in kurucusu, gemi mühendisi Jan Verkerk hayatı boyunca kaptanlık yapmış bir deniz âşığı. Sherakhan isimli bir motoryatı ve Lady Thuraya isimli bir yelkenlisi olan kaptan uzak denizleri keşfetmek isteyenlere charter seyahatler düzenliyor. Harap halde olan Giant’ın potansiyelini görünce satın alıyor ve ona yepyeni bir yaşam şansı veriyor.

“Sherakhan ile Antarktika’ya charter geziler düzenliyordum. En az 24 kişi misafir edebilecek, Ice Class sertifikasına sahip, helikopter pisti, yüzme havuzu, hatta küçük bir denizaltısı olan bir tekneye sahip olma hayalleri kuruyordum. Legend tam da bu sırada karşıma çıktı” diyen Verkerk, geminin yeniden inşası için Hollandalı Icon Yachts ile anlaşmış. Devamı Ocak 2018 sayımızda.